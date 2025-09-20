कुरुक्षेत्र में कॉल सेंटर की आड़ में चल रहा था इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड, 11 आरोपी धराये, 45 कंप्यूटर जब्त
कुरुक्षेत्र पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : September 20, 2025 at 6:24 PM IST
कुरुक्षेत्र: भारत में बैठकर अमेरिकी नागरिकों के साथ साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का कुरुक्षेत्र पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. लाडवा में छापेमारी कर पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और मौके से 45 कंप्यूटर, 45 सीपीयू सहित कई अन्य सामान बरामद किया है. साइबर क्राइम की टीम की ओर से यह कार्रवाई शुक्रवार रात की गई है. कुरुक्षेत्र एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शनिवार को मामले की जानकारी दी. एसपी ने बताया कि "पकड़े गए आरोपी अलग-अलग राज्यों के निवासी हैं. इनमें कुछ दिल्ली, केरल, हरियाणा, असम और पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं. 18-20 हजार सैलरी दी जाती थी. इन्हें पहले कॉल सेंटर में काम के नाम पर नौकरी दी जाती थी. बाद में इसे असली काम के बारे में बताया जाता था. गिरोह का तार दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों से जुड़ा है जो टीम लीड कर रहे थे."
गैंग कितना बड़ा, जांच में जुटी पुलिसः कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि "लाडवा में कॉल सेंटर के नाम पर फ्रॉड चल रहा था, जो विदेश में रह रहे लोगों को नारकोटिक्स के मामलों का डर दिखाकर पैसों की ठगी करते थे. पकड़े गए सभी आरोपी 12वीं पास हैं. ये सभी लाडवा में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे. पुलिस जांच कर रही है कि इस रैकेट में कौन-कौन लोग शामिल हैं. अभी तक कितने लोगों को शिकार बनाया गया है."
ठगों का चैनल कई लेयर मेंः एसपी ने बताया कि "पकड़े गए आरोपी एक-एक व्यक्ति से करीब 1000 डॉलर, भारतीय मुद्रा के अनुसार 90000 रुपये के करीब की ठगी करते थे. गिरोह में ठगी का काम कई लेयर में किया जा रहा था. पहले लेयर में डायलर होता था. वह टारगेट को झांसे में लेता है. उसके बाद क्लोजर होता है. उसका काम ठगी के लिए टारगेट किये गए व्यक्ति की मामूली जानकारी पर नारकोटिक्स अधिकारी बनकर सवाल करना है. इस दौरान टारगेट किये गए व्यक्ति को उसके बैंक खाते का उपयोग नारकोटिक्स कारोबार में होने की जानकारी दी जाती है. उसे नारकोटिक्स एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई का भय दिखाकर बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल लिया जाता है. इस दौरान उसे भयभीत कर उसके खाते से पैसा निकलवा कर मोटी रकम अपने खाते में ट्रांसफर करता है. क्लोजर के बाद तीसरे लेयर में इसका सरगना होता है जो डॉलर को बिटक्वाइन में निवेश आदि करता है."
12वीं पास लड़कों ने अमेरिकियों को ठगा: उन्होंने बताया कि "कुछ समय पहले कम्बोडिया के ठगों द्वारा भारत के लोगों को डिजिटल अरेस्ट और अन्य मामलों में शामिल कर ठगी किया जात. वहीं लाडवा में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर को चलाने वाले 12वीं पास ठगों ने अमेरिका में रह रहे लोगों को भी अपना शिकार बनाया." एसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि "किसी भी अनजान ओटीपी या लिंक को ओपन न करें. साथ ही ऐसे किसी भी अनजान शख्स की बातों में न आएं. किसी भी ऑनलाइन ग्रुप में पैसे न लगाएं."