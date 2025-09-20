ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में कॉल सेंटर की आड़ में चल रहा था इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड, 11 आरोपी धराये, 45 कंप्यूटर जब्त

अमेरिकी नागरिकों को ठगने के आरोप में 11 लोग गिरफ्तार ( Etv Bharat )

September 20, 2025

कुरुक्षेत्र: भारत में बैठकर अमेरिकी नागरिकों के साथ साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का कुरुक्षेत्र पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. लाडवा में छापेमारी कर पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और मौके से 45 कंप्यूटर, 45 सीपीयू सहित कई अन्य सामान बरामद किया है. साइबर क्राइम की टीम की ओर से यह कार्रवाई शुक्रवार रात की गई है. कुरुक्षेत्र एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शनिवार को मामले की जानकारी दी. एसपी ने बताया कि "पकड़े गए आरोपी अलग-अलग राज्यों के निवासी हैं. इनमें कुछ दिल्ली, केरल, हरियाणा, असम और पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं. 18-20 हजार सैलरी दी जाती थी. इन्हें पहले कॉल सेंटर में काम के नाम पर नौकरी दी जाती थी. बाद में इसे असली काम के बारे में बताया जाता था. गिरोह का तार दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों से जुड़ा है जो टीम लीड कर रहे थे." गैंग कितना बड़ा, जांच में जुटी पुलिसः कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि "लाडवा में कॉल सेंटर के नाम पर फ्रॉड चल रहा था, जो विदेश में रह रहे लोगों को नारकोटिक्स के मामलों का डर दिखाकर पैसों की ठगी करते थे. पकड़े गए सभी आरोपी 12वीं पास हैं. ये सभी लाडवा में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे. पुलिस जांच कर रही है कि इस रैकेट में कौन-कौन लोग शामिल हैं. अभी तक कितने लोगों को शिकार बनाया गया है."