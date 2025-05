ETV Bharat / state

ऋषिकेश पहुंचे ICC चेयरमैन जय शाह, परिवार समेत परमार्थ निकेतन में की गंगा आरती - JAY SHAH

ऋषिकेश पहुंचे ICC चेयरमैन जय शाह ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 5, 2025 at 8:20 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 8:37 PM IST 2 Min Read

ऋषिकेश: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह 5 मई को अपने परिवार समेत परमार्थ निकेतन ऋषिकेश पंहुचे. उनके साथ उनकी पत्नी ऋषिता पटेल और माता सोनल अमित शाह का भी आगमन हुआ. शाह परिवार ने परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानन्द सरस्वती के साथ गंगा आरती में शिरकत की और परमार्थ की आध्यात्मिक, पर्यावरणीय यात्रा का अनुभव प्राप्त किया. सोमवार शाम जय शाह ने परिवार समेत परमार्थ निकेतन में मां गंगा की आरती की. स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने शाह परिवार का परमार्थ निकेतन में अभिनन्दन करते हुए उन्हें हिमालय की हरित भेंट रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया. स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने कहा कि जब राष्ट्र निर्माण और आध्यात्मिक चेतना एक साथ चलती है, तो देश में विकास टिकाऊ, संतुलित और सशक्त होता है. आज भारत के पास ऐसा नेतृत्व है जो आध्यात्मिक मूल्यों को आत्मसात कर, आधुनिकता और संस्कृति के बीच संतुलन बना कर आगे बढ़ रहे हैं. ऋषिकेश पहुंचे ICC चेयरमैन जय शाह (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जय शाह, एक ऐसे दूरदर्शी, कर्मठ और युवा नेतृत्व के प्रतीक हैं, जिन्होंने भारतीय एवं इंटरनेशनल क्रिकेट को नई दिशा और नई ऊचाइयां प्रदान की है. आपके संगठकीय कौशल और निर्णायक नेतृत्व में क्रिकेट प्रशासन ने पारदर्शिता, नवाचार और व्यावसायिकता के नए मानदंड स्थापित किए हैं. आपका योगदान मैदान पर खिलाड़ियों के सशक्त भविष्य को सुनिश्चित करने के साथ क्रिकेट के बुनियादी ढांचे, जमीनी स्तर पर प्रतिभा विकास और वैश्विक मंच पर भारत की प्रभावी उपस्थिति को सुदृढ़ करने में भी है. चाहे वह घरेलू क्रिकेट को सशक्त बनाना हो या अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों का सुचारु आयोजन, आपने हर क्षेत्र में अपनी दक्षता का परिचय दिया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के रूप में आपका नेतृत्व समूचे एशिया में क्रिकेट के विकास और समावेशी विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर रहा है. आपकी युवा ऊर्जा, स्पष्ट दृष्टि और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता संपूर्ण खेल जगत के लिए प्रेरणादायी है. ये भी पढ़ें: उत्तराखंड पहुंचे आईसीसी चेयरमैन जय शाह, हरिद्वार में परिवार संग की गंगा आरती

May 5, 2025