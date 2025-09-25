ETV Bharat / state

गाजियाबाद के थानों में छात्राएं बनीं एक दिन की थाना प्रभारी, जनता की सुनीं समस्याएं, जानिए क्या है पूरा मामला

गाजियाबाद के वेव सिटी थाने में एमबीए की छात्रा निशिका बिंदल को प्रतीकात्मक रूप से थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई. थाना प्रभारी की जिम्मेदारी संभालते हुए निशिका ने थाने में आने वाली शिकायतों को सुना और जनता से संवाद किया. थाना प्रभारी की जिम्मेदारी संभालते हुए निशिका ने समझा कि किस तरह से पुलिस काम करती है और अपराध नियंत्रण महिला सुरक्षा से लेकर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कैसे पुलिस द्वारा पूर्ण की जाती है. निशिका सुंदर दीप कॉलेज से MBA की पढ़ाई कर रही हैं. आज सुबह थाना वेव सिटी पुलिस उन्हें रिसीव करने उनके कॉलेज पहुंची थी.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: नवरात्रि के चौथे दिन गाजियाबाद में गुरुवार को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अनोखी पहल देखने को मिली. दरअसल, यहां के थानों में छात्राओं को एक दिन का कार्यवाहक थाना प्रभारी बनाया गया. इस दौरान छात्राओं ने जनता की समस्याओं को सुना. साथ ही पुलिसकर्मियों से जुड़े मामलों का भी सुलझाया है. इस विशेष पहल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और छात्राओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को विकसित करना है.

"आज मेरे लिए बहुत गर्व का दिन है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे थाना प्रभारी बनने का मौका मिलेगा. मैं समझी कि पुलिस का काम बेहद चुनौती पूर्ण और जिम्मेदारी से भरा है. थाने में लोगों की शिकायतें सुनी. मौजूदा समय में गाजियाबाद की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और इस कानून व्यवस्था को बेहतर करने में महिलाओं की भागीदारी काफी बड़ी है. अब महिला पुलिसकर्मी केवल कानून व्यवस्था को संभालना ही नहीं, बल्कि मुठभेड़ में बदमाशों को भी घायल कर रही है. आज केवल थाना प्रभारी की जिम्मेदारी ही नहीं निभाई है बल्कि मन में देश के लिए कुछ करने की अलख भी जगी है. मुझे लगता है की पुलिस सेवा जनता की सेवा करने का बेहतरीन माध्यम है. मैं पुलिस सेवा में जाने पर विचार करूंगी."-निशिका बिंदल, एमबीए छात्रा

एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल के मुताबिक, "मिशन शक्ति के पांचवें चरण के तहत पुलिस आयुक्त के निर्देश पर कमिश्नरेट गाजियाबाद में एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है. गाजियाबाद के सभी थानों की कमान एक दिन के छात्रों को सौंप गई. पुलिस की इस पहल से न केवल छात्राएं जिन्हें थाना प्रभारी बनाया गया है प्रेरित होगी, बल्कि अपने स्कूल, कॉलेज, क्षेत्र आदि में महिलाओं को संदेश पहुंचाएंगी, की किस तरह से पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर काम कर रही है."

बता दें कि नवरात्रि के अवसर पर जहां देशभर में मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस अवसर को महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में मनाने का अनोखा तरीका अपनाया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार की यह पल न केवल प्रतीकात्मक है बल्कि आने वाले समय में महिलाओं को पुलिस और प्रशासन जैसे जिम्मेदार क्षेत्र में आगे लाने की एक ठोस पहल है.

