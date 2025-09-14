ETV Bharat / state

15 साल बाद दिल्ली–बड़ौत रूट पर शुरू होने जा रही इंटरसिटी बस सेवा, यात्रियों को मिलेगा ये फायदा

जल्द ही कई अन्य शहरों के लिए भी बसें चलाए जाने की योजना है. इसमें इलेक्ट्रिक बसें और सीएनजी बसें शामिल होंगी.

बड़ौत रूट पर शुरू होने जा रही इंटरसिटी बस सेवा
बड़ौत रूट पर शुरू होने जा रही बस सेवा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2025 at 8:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) 15 साल बाद 23 सितंबर से कश्मीरी गेट आईएसबीटी से उत्तर प्रदेश के बड़ौत के लिए इंटरसिटी बस सेवा फिर से शुरू करने जा रहा है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 23 सितंबर की सुबह 11 बजे आईएसबीटी कश्मीरी गेट से नई एसी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी. ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा पखवाड़ा के दौरान यात्रियों को नई सुविधा देने की दिशा में उठाया गया है.

डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली–बड़ौत रूट 6 राज्यों के 17 चिह्नित इंटरसिटी रूट्स में पहला है, जिसपर संचालन शुरू होने जा रहा है. आने वाले समय में मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, आगरा, अयोध्या, देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, अलवर, जयपुर, बीकानेर, अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला, जम्मू व पानीपत के लिए भी बसें चलाई जाएंगी. 200 किलोमीटर तक के रूट पर इलेक्ट्रिक एसी बसें और इससे ज्यादा की दूरी के लिए सीएनजी बसें चलाई जाएंगी.

डिजिटल टिकटिंग सिस्टम का शुभारंभ: 23 सितंबर को मुख्यमंत्री डीटीसी की सभी लोकल बसों में डिजिटल व ई-टिकटिंग सिस्टम भी लॉन्च करेंगी. यात्रियों को जीपीएस से लैस एंड्रॉयड मशीन के जरिए टिकट मिलेगा. इससे रियल टाइम लोकेशन, यात्री संख्या और सुरक्षा पर नजर रखी जा सकेगी. यात्री यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी किराए का भुगतान कर सकेंगे.

यात्रियों को होगा बड़ा फायदा: नई इलेक्ट्रिक एसी बसों से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को आरामदायक, समय पर और सुरक्षित सफर मिलेगा. डिजिटल टिकटिंग से नकदी रखने की परेशानी कम होगी. बसों की रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा भी मिलेगी. रोजाना नौकरी करने के लिए दिल्ली से बड़ौत के बीच आने जाने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी.

बसें और उनका रूट: फिलहाल दिल्ली–बड़ौत रूट पर 12 मीटर लंबी एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. ये बसें सुबह और शाम दो शिफ्ट में चलेंगी.

रूट: कश्मीरी गेट आईएसबीटी → खजूरी खास → भजनपुरा → लोनी बस स्टैंड → लोनी मंडोला → खेकड़ा → काथा → बागपत → गौरीपुर → सरूरपुर → त्योढी → बड़ौत.

दिल्ली से बड़ौत रूट की कुल दूरी 69 किलोमीटर होगी और एकतरफा किराया 125 रुपये तय किया गया है.

ये होगा समय-

आईएसबीटी कश्मीरी गेट से बड़ौत:

For All Latest Updates

TAGGED:

DTC BUS NEW ROUTE DELHI TO UPDELHI TRANSPORT CORPORATIONडीटीसी बड़ौत सेवा का किरायाDTC BARAUT SERVICE FAREDTC BUS SERVICE TO BARAUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: पाकिस्तान का स्कोर 8 विकेट पर 100 रन, कुलदीप ने झटके तीन विकेट

स्पेन:  मैड्रिड के बार में विस्फोट, 25 लोग घायल

IND vs PAK: फ्री, फ्री, फ्री... न लें कोई सब्सक्रिप्शन, न करें 1 भी पैसा खर्च, जानिए कहां देखें मुफ्त में इंडिया-पाकिस्तान मैच

WATCH: नोएडा फिल्म सिटी से राजनीति तक, इन मुद्दों पर रजा मुराद ने खुलकर की बात, शायराना अंदाज से बांधा समां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.