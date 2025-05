ETV Bharat / state

स्पीड गन से लैस इंटरसेप्ट वाहन संभालेंगे ट्रैफिक की कमान, ओवर स्पीड वाहनों का बिना देरी कटेगा चालान - INTERCEPT VEHICLES WITH SPEED GUNS

कानपुर यातायात विभाग ने पहली बार शहर में इंटरसेप्टर वाहनों को तैनात किया. ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 21, 2025 at 8:42 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 9:08 PM IST 2 Min Read

कानपुर: अक्सर देखने को मिलता है कि तेज रफ्तार के कारण हादसा हो जाता है. इसमें या तो लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या फिर उनकी जान चली जाती है. सबसे ज्यादा शहर में तेज रफ्तार का क्रेज युवाओं में देखने को मिलता है. वह महंगी गाड़ियों से बिना किसी हिचकिचाहट सड़क पर फर्राटा भरते हुए नजर आते हैं. अब ऐसे लोगों की खैर नहीं. कानपुर यातायात विभाग ने पहली बार शहर में इंटरसेप्टर वाहनों को तैनात किया है. इनमें स्पीड गन लगी है, तेज रफ्तार वाहन का तुरंत चालान काट देगी. बुधवार को जॉइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. जॉइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार (Video Credit- ETV Bharat)

इंटरसेप्ट वाहनों कि अगर हम खासियत की बात करें, तो इसमें मॉडर्न स्पीड गन लगी हुई है. यह गन जैसे ही किसी भी गाड़ी को ओवर स्पीडिंग करते हुए देखेगी, तो बिना किसी देरी के उस वाहन की फोटो खींच लगी. इतना ही नहीं यह उस वाहन की गति को भी रिकॉर्ड कर लेगी. फिर उस वाहन पर चालान की कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में जॉइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया कि इन वाहनों के जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बिना देरी के कार्रवाई की जाएगी. ट्रैफिक डायरेक्टरेट लखनऊ से कानपुर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को एक इनोवा क्रिस्टा और चार हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक उपलब्ध कराई गई हैं. इनको शहर के प्रमुख मार्गों पर तैनात किया जाएगा. वहां पर यह ट्रैफिक की हर गतिविधि पर पूरी तरह से नजर रखेंगे. उन्होंने कहा कि इससे शहर की न सिर्फ यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि लोग सुरक्षित और अनुशासित ढंग से आप सड़कों पर चलते हुए नजर आएंगे. बुधवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इस कार्यक्रम के दौरान डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार और एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे. ये भी पढ़ें- गैस एजेंसी में 11 लाख डूबे तो अलीगढ़ का देवेंद्र शर्मा बन गया डॉक्टर डेथ, ग्रामीण बोले- 33 साल से नहीं आया गांव

