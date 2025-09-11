कोलकाता की 4 बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में करेंगी 14600 करोड़ का इंवेस्टमेंट, मोहन यादव को सौंपा निवेश प्रस्ताव

कोलकाता की 4 बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में करेंगी 14600 करोड़ का इंवेस्टमेंट, मोहन यादव को सौंपा निवेश प्रस्ताव
कोलकाता में हुए इंटरैक्टिव सेशन में सीएम डॉ मोहन यादव ने की बंगाल के उद्योगपतियों से मुलाकात. सेशन में पहुंचे 300 से ज्यादा प्रतिभागी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 2:16 AM IST
भोपाल: कोलकाता में हुए इंटरैक्टिव सेशन से मध्य प्रदेश में निवेश की नई राह खुली है. देश की 4 बड़ी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अपनी रूचि दिखाई है. इन कंपनियों ने मध्य प्रदेश में 14 हजार 600 करोड़ के निवेश के लिए अपने प्रस्ताव सीएम डॉ मोहन यादव को सौंपे. इस दौरान सीएम ने कई उद्योगपतियों से वन टू वन चर्चा की.
'मध्य प्रदेश बनने जा रहा टेक्सटाइल हब'
कोलाकाता में हुए इंटरैक्टिव सेशन के दौरान उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "मध्य प्रदेश में उत्पादित होने वाले आर्गेनिक कॉटन की मांग कई देशों में हैं. मध्य प्रदेश टेक्सटाइल का जल्द ही हब बनने जा रहा है. इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को धार जिले में आकार लेने वाले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि वे मध्य प्रदेश आएं, इस पार्क में सरकार उन्हें सभी सहायता और सुविधा मुहैया कराएगी."
बदल रहा " मध्यप्रदेश"
4 बड़ी कंपनियों ने दिए निवेश के प्रस्ताव
इंटरैक्टिव सेशन के दौरान 4 कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर रूचि दिखाई है. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 से ज्यादा उद्योगतियों से वन टू वन चर्चा की. सेशन में 300 से ज्यादा प्रतिगाभियों ने भागीदारी की. 4 कंपनियों ने प्रदेश में निवेश के लिए नवकरणीय ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, फुट वियर जैसे कई सेक्टर में इच्छा जताई है.
- रुईया ग्रुप के पवन कुमार रुईया ने मल्टी सेक्टर में 4200 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है. इससे प्रदेश में 5 हजार करोड़ का रोजगार पैदा होगा.
- विक्रम सोलर ग्रुप के ज्ञानेश चौधरी ने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 10 हजार 150 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव सौंपा. इससे प्रदेश में 9 हजार रोजगार का सृजन होगा.
- इसेन बायोग्रान प्राइवेट लिमिटेड, आयुर वृद्धि कंपनी के यशवर्धन अग्रवाल ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 150 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव सौंपा है. इससे 400 लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा.
- अजंता शूज के विपुल कंसाल फुटवेयर सेक्टर में 100 करोड़ का निवेश करेगी. इससे प्रदेश में 2500 करोड़ का रोजगार पैदा होगा.
'मध्य प्रदेश में भरपूर अवसर मौजूद'
इंटरैक्टिव सेशन में निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "मध्य प्रदेश की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि देश के तमाम राज्यों से इसकी बेहतर कनेक्टिविटी मौजूद है. प्रदेश में उद्योग के लिए विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा मौजूद है और औद्योगिक शांति इसे उद्योगपतियों के लिए आदर्श निवेश स्थल बनाते हैं. धार जिले में आकार लेने जा रहा पीएम मित्र पार्क राज्य के टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर को वैश्विक मानकों तक पहुंचाने के साथ रोजगार और आर्थिक विकास में नए रास्ते खोलेगा."