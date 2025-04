ETV Bharat / state

अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, राजनांदगांव अवैध शराब तस्करी मामले में फरार आरोपी अरेस्ट - ABSCONDING ACCUSED ARRESTED

अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुर/राजनांदगांव : जशपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है.पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी की छह मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. पुलिस ने आरोपियों को रूटीन चेकिंग के दौरान दबोचा. पकड़े गए आरोपियों में एक झारखंड के गुमला जिले का निवासी है, जबकि दो अन्य जशपुर जिले के निवासी हैं. पुलिस ने इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) के तहत अपराध दर्ज किया है.





कहां से की थी बाइक चोरी : एसडीओपी भावेश कुमार समरथ ने बताया कि 28 मार्च को जशपुर निवासी 65 वर्षीय नरेश नंदे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी मोटरसाइकिल उनके घर के सामने से चोरी हो गई है.पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.वाहन चेकिंग अभियान के दौरान अंबेडकर चौक पर पुलिस को बिना नंबर प्लेट की एक काली मोटरसाइकिल दिखाई दी, जिस पर तीन युवक सवार थे. रोकने पर वे वाहन के दस्तावेज नहीं दिखा पाए. जांच में पता चला कि यह वही मोटरसाइकिल है जो कुछ दिन पहले चोरी हुई थी.







पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पहले भी अन्य जगहों से कई मोटरसाइकिलें चोरी की हैं. इनमें ओडिशा के झारसुगुड़ा से दो, अंबिकापुर जिले के बतौली से एक बाइक भी शामिल हैं. इन सभी चोरी की बाइक को आरोपी सिद्धार्थ के घर और एक अन्य मकान (टंकी टोली, नया बाजार) में छुपाकर रखा गया था. पुलिस ने छापेमारी कर सभी वाहन बरामद कर लिए हैं. तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने अपराध करना कबूल किया है. अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH) यह एक बड़ी सफलता है.अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था. पूछताछ के दौरान कुछ और महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है- शशि मोहन सिंह,एसएसपी

