एनर्जी सेक्टर में नया इनोवेशन दिला सकता है 16 लाख, इंटेलीस्मार्ट और IIT दिल्ली ने शुरू की ‘इंस्टिंक्ट 4.0’ पहल

नई दिल्ली: इंटेलीस्मार्ट इंफ्रा और आईआईटी दिल्ली के एनर्जी सोसाइटी ने मिलकर इंस्टिंक्ट 4.0 नाम की एक नई पहल शुरू की है. इस पहल का मकसद युवाओं को ऊर्जा क्षेत्र में नए और उपयोगी विचार देने के लिए प्रोत्साहित करना है. देशभर के कॉलेज, विश्वविद्यालय और कंपनियों के युवा इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं.

प्रतिभागी अपने विचार और प्रोजेक्ट विशेषज्ञों की कमेटी के सामने पेश करेंगे. विजेताओं को 16 लाख रुपये तक का इनाम, नौकरी के अवसर और ऊर्जा क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा. इस प्रतियोगिता का रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेगा. इच्छुक प्रतिभागी www.intellismartinfra.in/innovation/instinct-40 वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इंटेलीस्मार्ट के एमडी और सीईओ अनिल रावल ने कहा कि इंस्टिंक्ट हमारे नवाचार के मूल मूल्यों का प्रतीक है. इसका उद्देश्य युवाओं को एक ऐसा मंच देना है, जहां वह ऊर्जा क्षेत्र की असली चुनौतियों के समाधान पेश कर सकें. इंस्टिंक्ट 4.0 के जरिए हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो साहसिक और परिवर्तनकारी विचार लाकर ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा दे सकें.

ऊर्जा के क्षेत्र में आएंगे नए बदलाव

आईआईटी दिल्ली के ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के हेड प्रो. रमेश नारायणन ने कहा कि यह पहल युवाओं को उनके आइडिया को साकार करने में मदद करेगी. इससे देश में नई तकनीक और खोज को बढ़ावा मिलेगा, जो ऊर्जा क्षेत्र में नए बदलाव लाने की क्षमता रखती है.