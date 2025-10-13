एनर्जी सेक्टर में नया इनोवेशन दिला सकता है 16 लाख, इंटेलीस्मार्ट और IIT दिल्ली ने शुरू की ‘इंस्टिंक्ट 4.0’ पहल
Published : October 13, 2025 at 6:45 PM IST
नई दिल्ली: इंटेलीस्मार्ट इंफ्रा और आईआईटी दिल्ली के एनर्जी सोसाइटी ने मिलकर इंस्टिंक्ट 4.0 नाम की एक नई पहल शुरू की है. इस पहल का मकसद युवाओं को ऊर्जा क्षेत्र में नए और उपयोगी विचार देने के लिए प्रोत्साहित करना है. देशभर के कॉलेज, विश्वविद्यालय और कंपनियों के युवा इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं.
प्रतिभागी अपने विचार और प्रोजेक्ट विशेषज्ञों की कमेटी के सामने पेश करेंगे. विजेताओं को 16 लाख रुपये तक का इनाम, नौकरी के अवसर और ऊर्जा क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा. इस प्रतियोगिता का रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेगा. इच्छुक प्रतिभागी www.intellismartinfra.in/innovation/instinct-40 वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इंटेलीस्मार्ट के एमडी और सीईओ अनिल रावल ने कहा कि इंस्टिंक्ट हमारे नवाचार के मूल मूल्यों का प्रतीक है. इसका उद्देश्य युवाओं को एक ऐसा मंच देना है, जहां वह ऊर्जा क्षेत्र की असली चुनौतियों के समाधान पेश कर सकें. इंस्टिंक्ट 4.0 के जरिए हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो साहसिक और परिवर्तनकारी विचार लाकर ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा दे सकें.
ऊर्जा के क्षेत्र में आएंगे नए बदलाव
आईआईटी दिल्ली के ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के हेड प्रो. रमेश नारायणन ने कहा कि यह पहल युवाओं को उनके आइडिया को साकार करने में मदद करेगी. इससे देश में नई तकनीक और खोज को बढ़ावा मिलेगा, जो ऊर्जा क्षेत्र में नए बदलाव लाने की क्षमता रखती है.
प्रतियोगियों को किया जाएगा तैयार
इस पहल का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा वितरण और प्रबंधन से जुड़ी राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान ढूंढना है. प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), ब्लॉकचेन, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर नए समाधान तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा.
इंस्टिंक्ट 4.0 का फोकस ऊर्जा क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना है. इस बार प्रतिभागियों से ऐसे आइडिया मांगे गए हैं जो उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाएं, ऊर्जा को सेवा के रूप में प्रस्तुत करें और एआई की मदद से बिजली वितरण को अधिक कुशल बनाएं.
इसके अंतर्गत एक स्मार्ट मीटरिंग सुपर ऐप बनाने पर भी जोर दिया गया है, जो ओसीआर मीटर रीडिंग जैसे सटीक डेटा को आसानी से कैप्चर कर सके. इसके अलावा, स्मार्ट मीटरों की इंस्टॉलेशन और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सुविधाओं को भी जोड़ा जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो सके. इंस्टिंक्ट के पिछले तीन संस्करणों में अब तक 8,000 से अधिक पंजीकरण हुए हैं, जिनमें 900 कॉलेजों के 2,300 से ज्यादा छात्र और 500 से अधिक पेशेवर व स्टार्टअप शामिल रहे हैं.
