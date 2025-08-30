ETV Bharat / state

सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख का बीमा, PMSBY और PMJJBY का लाभ कैसे लें जानें - INSURANCE OF RS 2 LAKH FOR RS 20

20 रुपये और 436 रुपए में 2 लाख की बीमा का लाभ बिहार के लोगों को भी मिल रहा है. जानें इसके लिए क्या करें.

Insurance of Rs 2 lakh for Rs 20
सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख का बीमा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2025 at 10:23 AM IST

खगड़िया: इंडियन बैंक ग्राहकों के लिए मात्र 20 और 436 रुपए में बीमा सुविधा उपलब्ध करा रहा है. यह योजना खासतौर पर आम लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, ताकि कम प्रीमियम पर जीवन बीमा सुरक्षा दी जा सके.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: बैंक अधिकारियों के अनुसार, 20 रुपए प्रीमियम पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का लाभ मिलता है. इसमें दुर्घटना से मौत या दिव्यांग होने की स्थिति में बीमित व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है. वहीं, आंशिक अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है.

सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख का बीमा (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : इसके अलावा, मात्र 436 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) का लाभ दिया जा रहा है. इस योजना में किसी भी कारण से बीमाधारक की मौत होने पर नामित सदस्य को 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है.

योजना का लाभ: बता दें कि अगर आप किसी भी भारतीय बैंक के खाताधारक हैं तो 20 रुपए प्रतिवर्ष में 2 लाख का दुर्घटना बीमा ले सकते हैं. वहीं 436 रुपए में नेचुरल और दुर्घटना दोनों बीमा ले सकते हैं. खगड़िया में बैंक की ओर से लोगों को इसके प्रति जागरुक किया जा रहा है.

आयु वर्ग: बैंक अधिकारियों ने बताया कि यह योजना 18 से 50 वर्ष तक (जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए) और 18 से 70 वर्ष तक (सुरक्षा बीमा योजना के लिए) की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है. दोनों योजनाओं का प्रीमियम सीधे ग्राहक के बैंक खाते से स्वतः कट जाता है.

"3 महीने पहले रूपेश कुमार की मौत ट्रैक्टर हादसे में हो गयी थी. सारे कागज जमा करने के बाद उनके अकाउंट में ₹200000 क्रेडिट कर दिए गए हैं."- भावेश कुमार,इंडियन बैंक प्रबंधक

बैंक चला रही जागरूकता अभियान: ग्रामीण व शहरी ग्राहकों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए बैंक लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा है. इंडियन बैंक प्रबंधन का कहना है कि कम राशि में बड़ा सुरक्षा कवच मिलने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी.

खाताधारकों को क्या करना होगा?: बैंक प्रबंधन के अनुसार इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए खाताधारकों को सक्रिय बचत खाता होना अनिवार्य है. संबंधित योजना के लिए नामांकन फॉर्म भरना होगा. प्रीमियम राशि ग्राहक के खाते से स्वतः कट जाएगी, इसके लिए बैंक में सहमति देनी होगी. नामांकन के समय नामिनी (परिजन) का विवरण देना होगा, ताकि दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि सीधे उन्हें मिले.

"3 महीने पहले मेरे पुत्र रूपेश कुमार की मौत हादसे में हो गई थी. सीएसपी संचालक चंदन कुमार ने बताया कि आपको ₹200000 मिलने वाला है और मेरे अकाउंट में ₹200000 आया है."- आचो यादव, लाभार्थी

"ग्राहक मेरे यहां आते हैं, मैं उन्हें ₹20 और 436 वाली जीवन ज्योति बीमा के बारे में बैंक द्वारा दी गई जा रही सुविधा से अवगत कराता हूं जो लोग रुचि दिखाते हैं मैं उनका फॉर्म भर देता हूं और विशेष परिस्थिति में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए बैंक द्वारा दिलवाने में मदद करता हूं."- चंदन कुमार,सीएसपी संचालक

