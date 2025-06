ETV Bharat / state

इंश्योरेंस कंपनी को देने होंगे 85 लाख, सेवा में कमी पर जिला उपभोक्ता फोरम का फैसला - DISTRICT CONSUMER COMMISSION KORBA

कोरबा: शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी विमल कोहली का 5 फरवरी 2022 में निधन हो गया था. जो स्टार अलायड एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर थे. विमल कोहली ने एचडीएफसी बैंक से 50 लाख और आदित्य बिरला कंपनी से 35 लाख. दोनों से कुल 85 लाख रुपए का लोन लिया था. लोन की सुरक्षा के लिए विमल कोहली ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से क्रेडिट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा था. लोन लेने के कुछ ही दिनों बाद विमल कोहली का निधन हो गया. जिसके बाद विमल कोहली के भाई विवेक कोहली ने इंश्योरेंस कंपनियों को सूचना देकर उन्हें बकाया लोन की किस्तों का भुगतान करने का निवेदन किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा का लाभ नहीं दिया. बैंक बना रहे किस्त चुकाने का दबाव : जिला उपभोक्ता फोरम कोरबा के आदेश में जिक्र है कि विपरीत परिस्थितियों का लाभ उठाकर ऋणदाता बैंक लोन की किस्तों का भुगतान करने दबाव डालने लगी. एचडीएफसी बैंक और आदित्य बिरला ने स्व. कोहली के कंपनी को डिफॉल्टर घोषित करने की धमकी देकर लोन की किस्त वसूलने का प्लान था.

