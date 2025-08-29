ETV Bharat / state

मां का अपमान कांग्रेस की पहचान, कांग्रेस का नया स्लोगन : किरण सिंहदेव - KIRAN SINGHDEO ALLEGATION

छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस ने मां का अपमान करके अपनी पहचान बनाई है.

Insult mother identity of Congress
मां का अपमान कांग्रेस की पहचान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 29, 2025 at 7:31 PM IST

रायपुर : बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पीएम मोदी की मां को लेकर कहे गए अपशब्द को लेकर हमला बोला है. किरण सिंहदेव ने अपशब्द और अमर्यादित भाषा को लेकर कहा कि कांग्रेस ने अपने लिए एक नया स्लोगन बनाया है. जिसमें मां का अपमान कांग्रेस की पहचान है. जबकि हमारा देश भी मां है. कांग्रेस ने जिस तरीके से समय समय पर अभद्र भाषा को मीडिया के सामने लाया है,इतनी साहस हम में नहीं है. लगातार मां का अपमान करके कांग्रेस ने अपनी पहचान बनाई है.

मां का अपमान करके कांग्रेस ने बनाई पहचान : बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि लगातार मां का अपमान करके कांग्रेस ने अपनी पहचान बनाई है. मुझे नहीं लगता कि देश के किसी भी समाज वर्ग धर्म संप्रदाय जाति आयु के लोगों को इन शब्दों को स्वीकार करेंगे. हाल ही की घटना है एक दिन पहले बिहार के दरभंगा में सभा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में जनसभा कहा है. कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की कंबाइंड जनसभा थी.

मां का अपमान कांग्रेस की पहचान : किरण सिंहदेव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राहुल गांधी और तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है. देश के सर्वोच्च पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता जी को लेकर जिस तरीके से अपशब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन उस अपशब्द को हम इस प्रेसवार्ता में बता भी नहीं सकते. जनसभा में कह गए अपशब्द और अमर्यादित भाषा की जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है. मैं बहुत कटु शब्दों में इसकी निंदा करता हूं - किरण सिंहदेव,प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी

देश की जनता लेगी बदला : किरण सिंहदेव ने कहा कि मैं ये भी कहना चाहता हूं ये पहली बार नहीं है. समय-समय पर कांग्रेस के अन्य नेताओं के द्वारा मुख से और उनके विषय में मौत का सौदागर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. प्रधानमंत्री जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनकी जाति का अपमान किया गया है. राहुल गांधी हमेशा अपनी सभाओं में हाल ही में दो-तीन दिनों पहले एक सभा में प्रधानमंत्री को तू करके संबोधित किया गया है. अपने देश के प्रधानमंत्री को जिसको देश की जनता चुनकर तीसरी बार लाई है. इस महत्वपूर्ण पद और दायित्व पर बैठे हैं. देश के विकास की दृष्टि से उन्नति की दृष्टि से उनको जनता ने मानकर बैठाया है. जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का जनसभा में अपमान किया गया. उनकी माता के विषय पर अशब्द प्रयोग किया है. निश्चित रूप से यह निंदनीय है. ऐसे में देश की जनता और बिहार की जनता निश्चित रूप से इसका बदला लेगी.

