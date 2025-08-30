नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को राजधानी में दो अत्याधुनिक बॉयो-मेडिकल वेस्ट (BMW) ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने हेतु तत्काल फीज़िबिलिटी स्टडी शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

साथ ही उन्होंने नॉन-बेडेड क्लिनिकों के लिए BMW सेवा शुल्क तार्किक करने का औपचारिक प्रस्ताव पेश करने को दिल्ली सरकार के हेल्थ सर्विसेज (DGHS) से कहा, क्योंकि वर्तमान शुल्क उनकी न्यूनतम वेस्ट अमाउंट को नहीं दर्शाते. उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि वे स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह को इस आवश्यकता और तथ्यों से अवगत कराएंगे.

सिरसा ने कहा कि यदि बॉयो-मेडिकल कचरा निस्तारण बगैर छोड़ दिया गया तो यह जन-स्वास्थ्य और वायु-गुणवत्ता के लिए गंभीर खतरा है. दो आधे-एकड़ के मौजूदा प्लांट पूरे शहर के 40 मीट्रिक टन दैनिक भार को अनिश्चितकाल तक नहीं उठा सकते. इस संबंध में पिछले कई हफ्तों में की कई समीक्षा बैठकों में अधिकारियों ने बताया कि 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले दिल्ली की स्वास्थ्य-व्यवस्था मौजूदा BMW क्षमता से कहीं अधिक है. मंत्री ने बताया कि लगभग 3.16 करोड़ आबादी वाले पड़ोसी हरियाणा में 11 BMW प्लांट हैं, जबकि दिल्ली में केवल दो.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (SOURCE: ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि हमने बड़ी कमिया विरासत में पाई, पर यह सरकार छोटी से छोटी कमियों को, बहु-स्तरीय पहल के ज़रिए ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, आगामी प्लांट न सिर्फ क्षमता बढ़ाएंगे, बल्कि पर्यावरण-अनुकूल आधुनिक तकनीक भी अपनाएंगे जो राष्ट्रीय उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होगी. अब तक बिना बिस्तर वाली क्लीनिकें उतनी ही दरें चुका रही थीं जितनी 1-7 बिस्तर की सुविधाएं देती हैं. DGHS से अनुरोध किया गया है कि वह एडवाइजरी कमेटी में प्रस्ताव रखे ताकि इन क्लिनिकों के लिए कम दरें तय हों और व्यवसायिक न्याय सुनिश्चित हो. जो क्लिनिक रोज़ न के बराबर कचरा पैदा करती हैं, उनसे उचित सेवाशुल्क लिया जाए. इस विसंगति को दूर करने का प्रयास किया जाएगा.