नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को राजधानी में दो अत्याधुनिक बॉयो-मेडिकल वेस्ट (BMW) ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने हेतु तत्काल फीज़िबिलिटी स्टडी शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
साथ ही उन्होंने नॉन-बेडेड क्लिनिकों के लिए BMW सेवा शुल्क तार्किक करने का औपचारिक प्रस्ताव पेश करने को दिल्ली सरकार के हेल्थ सर्विसेज (DGHS) से कहा, क्योंकि वर्तमान शुल्क उनकी न्यूनतम वेस्ट अमाउंट को नहीं दर्शाते. उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि वे स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह को इस आवश्यकता और तथ्यों से अवगत कराएंगे.
सिरसा ने कहा कि यदि बॉयो-मेडिकल कचरा निस्तारण बगैर छोड़ दिया गया तो यह जन-स्वास्थ्य और वायु-गुणवत्ता के लिए गंभीर खतरा है. दो आधे-एकड़ के मौजूदा प्लांट पूरे शहर के 40 मीट्रिक टन दैनिक भार को अनिश्चितकाल तक नहीं उठा सकते. इस संबंध में पिछले कई हफ्तों में की कई समीक्षा बैठकों में अधिकारियों ने बताया कि 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले दिल्ली की स्वास्थ्य-व्यवस्था मौजूदा BMW क्षमता से कहीं अधिक है. मंत्री ने बताया कि लगभग 3.16 करोड़ आबादी वाले पड़ोसी हरियाणा में 11 BMW प्लांट हैं, जबकि दिल्ली में केवल दो.
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की स्टडी भूमि उपलब्धता, परिवहन लॉजिस्टिक्स, तकनीक विकल्प और पर्यावरण सुरक्षा पहलुओं का आकलन करेगी, ताकि फ्यूचर-रेडी संचालन हो सके, साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग व DPCC को दैनिक प्रगति रिपोर्ट सौंपने की ज़िम्मेदारी दी जाएगी. डेटा-आधारित सतत निगरानी अनिवार्य है. दैनिक डैशबोर्ड से सभी जिम्मेदार रहेंगे और त्वरित सुधार संभव होंगे.
कंप्लायंस और इनोवेशन को बढ़ावा
इन्फ्रास्ट्रक्चर के अलावा, दिल्ली सरकार सभी स्वास्थ्य इकाइयों में अनुपालन और नवाचार की संस्कृति बढ़ा रही है. DPCC नियमित वर्कशॉप और क्षमता-निर्माण सत्र आयोजित करेगा, जहां अपशिष्ट वर्गीकरण, ऑन-साइट हैंडलिंग और बायो मेडिकल वेस्ट को कम करने की रणनीतियों पर जोर होगा. हाल ही में 20 अस्पतालों को उत्कृष्ट BMW प्रथाओं के लिए सम्मानित किया गया है ये संस्थान पीयर-मेंटर्स की भूमिका निभाएंगे.
