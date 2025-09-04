देवघर: आम बागवानी योजना के तहत किसानों को दी गई खाद से भारी नुकसान हुआ है. देवघर के किसानों को योजना के तहत दी गई खाद में मिलावट की शिकायत मिली है. किसानों का आरोप है कि खराब खाद की वजह से कई पेड़ बर्बाद हो गए. पीड़ित किसानों ने शिकायत करते हुए अधिकारियों को बताया है कि खाद देने के बाद से सभी पेड़ सिकुड़ गए और धीरे-धीरे मरने लगे.

इससे पहले किसानों ने जिला प्रशासन से शिकायत की थी कि बागवानी योजना के तहत दी गई खाद की गुणवत्ता बेहद खराब है, जिससे खेत की उत्पादक क्षमता भी कम हुई है.

प्रशासन ने दिए खाद की जांच के निर्देश

लोगों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए बागवानी योजना के तहत बांटी गई खाद के सैंपल की जांच की बात कही है. देवघर के डीडीसी पीयूष सिन्हा ने बताया कि जैसे ही उन्हें शिकायत मिली, उन्होंने तुरंत मामले में संज्ञान लिया. शिकायत में यह बताया गया है कि जो खाद बांटी गई है, उसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है. किसानों को आरोप है कि उन्हें वर्मी कंपोस्ट खाद की जगह साधारण खाद मुहैया कराई गई है.

शिकायत मिलने के बाद सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को यह निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में किसानों को मिलने वाले खाद का निरीक्षण करें और यदि किसी भी तरह की मिलावट खाद में पाई जाती है तो दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करें: पीयूष सिन्हा, डीडीसी

किसानों को संमृद्ध बनाना योजना का मुख्य उद्देश्य

गौरतलब है कि झारखंड में बागवानी योजना के तहत किसानों को सरकार की तरफ से पेड़, खाद, मजदूरी समेत कई सुविधा मुहैया करवाई जाती है. इस योजना के तहत पर्यावरण में ज्यादा से ज्यादा वृक्षों की संख्या बढ़ाना और लोगों को बागवानी के माध्यम से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य है. लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि देवघर जैसे जिले में बागवानी योजना में अनियमितता से जिला प्रशासन कैसे निपटती है.

झारखंड में आम बागवानी योजना

बता दें कि झारखंड में आम बागवानी योजना के तहत किसानों को बागवानी करने की सुविधा दी जाती है. जिसके तहत पेड़ लगाने के लिए सरकार की तरफ से लाभुकों को मनरेगा के माध्यम से मजदूरी की राशि, खाद और पेड़ दिए जाते हैं. आम बागवानी योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को बागवानी योजना के तहत पेड़ लगाने की सुविधा दी जाती है ताकि उस पेड़ से मिलने वाले फल-फूल से लोगों को आर्थिक लाभ मिल सके और इससे वह अपने जीवन यापन के स्तर को सुधार सके.

