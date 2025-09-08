ETV Bharat / state

उत्तराखंड में घटी नवजात शिशुओं की मृत्यु दर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से आंकड़ों में सुधार

उत्तराखंड में संस्थागत प्रसव से नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आई है. जिस पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने खुशी जताई है.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 8, 2025 at 10:19 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधा हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है. जिसकी मुख्य वजह यही है कि कई बार ऐसे सामने आते रहे हैं, जिसमें समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ न मिल पाने की वजह से मरीजों की मौत हो जाती है, लेकिन विषम भौगोलिक परिस्थितियों और तमाम चुनौतियों के बावजूद भी उत्तराखंड में नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी दर्ज हुई है. जो कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी आने की एक बड़ी मुख्य वजह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना माना जा रहा है.

दरअसल, भारत सरकार के महापंजीयक (Registrar) की ओर से जारी साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में नवजात मृत्यु दर 15 प्रति हजार जीवित जन्म, शिशु मृत्यु दर 21 प्रति हजार जीवित जन्म और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 25 प्रति हजार जीवित जन्म है. जो पिछले सालों की तुलना में काफी कम हैं.

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने और गर्भवती महिलाओं के शत प्रतिशत टीकाकरण के साथ ही बेहतर समुचित देखभाल के लिए चलाए जा रहे अभियान का ही नतीजा है. इसके साथ ही खुशियों की सवारी योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ भी गर्भवती महिलाओं को मिला है, जो शिशु मुत्यु दर में गिरावट में महत्वपूर्ण साबित हुए.

अस्पतालों में 4 नवजात आईसीयू: प्रदेशभर में नवजात की देखभाल के लिए चिकित्सा इकाइयों में सुविधाओं का भी दायरा बढ़ाया गया. जिसमें राज्य के अस्पतालों में 4 नवजात आईसीयू बनाए गए. इसके अलावा 9 स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट, 34 न्यू बोर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट, 289 नवजात शिशु देखभाल कॉर्नर और 47 कंगारू मदर केयर यूनिट संचालित की जा रही है.

जबकि, साल 2024-25 में जिला अस्पताल देहरादून और रुद्रप्रयाग में न्यू बोर्न केयर यूनिट एक्टिव किए गए. जिसके चलते वित्तीय वर्ष 2024-2025 में नवजात आईसीयू, स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट में कुल 4,643 नवजातों का सफल उपचार किया गया.

इसके साथ ही प्रदेशभर में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6-59 महीने के बच्चों को आयरन फोलिक एसिड सिरप की खुराक दी गई. साथ ही प्रदेश भर में 5 से 9 आयु साल के बच्चों को आयरन फोलिक एसिड पिंक टैबलेट दी गई. वहीं, स्टॉप डायरिया अभियान के तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों का ओआरएस और जिंक कवरेज 90 फीसदी रहा है. जिससे बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाव मिला.

इतना ही नहीं प्रदेश के चार जिलों देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और अल्मोड़ा में स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट कर्मियों के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (नई दिल्ली) के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की ओर से 15 दिवसीय ऑन-साइट हैंड होल्डिंग की गई. जिससे राज्य के डॉक्टरों की दक्षता और सेवा मानक में बेहतर सुधार हुआ.

"भारत सरकार के महापंजीयक सर्वे 2022 की रिपोर्ट खासी उत्साहजनक है. राज्य में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में आई कमी इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई हैं. इसमें सबसे अहम भूमिका आशाओं की रही, जिनके अथक प्रयासों से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य देखभाल में बेहतर सुधार हुआ है. राज्य सरकार शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए लगातार प्रयासरत है." - धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड

