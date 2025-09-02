प्रयागराजः उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की 11वीं और 12वीं के छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने से पहले गुरुजी की 'क्लास' लगेगी. उन्हें बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद इस बात का प्रशिक्षण लेना होगा. इसके लिए प्रयागराज स्थिति आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान अंग्रेजी विषय को रोचक और आसान तरीके से पढ़ाने के लिए मॉड्यूल तैयार कर रहा है, जो इसी सप्ताह फाइनल हो जाएगा. इसके बाद पहले चरण में यूपी के 350 राजकीय इंटर कॉलेजों के अंग्रेजी के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा. दूसरे चरण में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंग्रेजी विषय के प्रवक्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा.

पहली बार मॉड्यूल तैयारः आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान के प्राचार्य स्कंद शुक्ल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार शुरू से फोकस बेसिक शिक्षा पर रहा है. नई शिक्षा नीति आने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा पर भी सरकार का फाेकस बढ़ा है. 2017–2018 के बाद से यूपी बोर्ड में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की पाठ्य पुस्तकें लागू कर दी गईं. यूपी बोर्ड की अंग्रेजी विषय की पुरानी पुस्तकें एनसीईआरटी की नई पुस्तकों से काफी भिन्न हैं.

आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान के प्राचार्य स्कंद शुक्ल. (ETV Bharat)

जल्द ही प्रशिक्षण शुरू होगाः स्कंद शुक्ल ने बताया कि प्रशिक्षण के पीछे दो प्रमुख कारण हैं. पहला तो यह है कि NCERT की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक विभिन्न देशों के साहित्य को समेटे हुए है. दूसरा नई पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार की विधाएं जोड़ी गईं हैं. ऐसे में नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी के टीचर्स के प्रशिक्षण की जरूरत महसूस हो रही थी. इसी को देखते हुए आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान ने नए मॉड्यूल को तैयार करने पर काम शुरू किया है. इस मॉड्यूल को तैयार करने में संस्था के विशेषज्ञ तो लगे ही हैं साथ ही साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सेंट्रल स्कूल के अंग्रेजी के विषय के जानकारों से भी मदद ली गई है. अब मॉड्यूल लगभग बनकर तैयार है. जल्द ही प्रशिक्षण शुरू होगा. स्कन्द शुक्ल ने बताया कि अभी तक अंग्रेजी के शिक्षकों को किसी प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत महसूस नहीं की जा रही थी. नई शिक्षा नीति के तहत लागू की गई एनसीईआरटी की पुस्तकों के बाद अंग्रेजी विषय में टीचर्स के प्रशिक्षण की जरूरत महसूस की जा रही थी. इसी कड़ी में या प्रशिक्षण शुरू किया गया है.



प्रशिक्षण की जरूरत क्यों पड़ी?

स्कंद शुक्ल ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए जो मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, वह बेसिकली कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले अंग्रेजी की लेक्चरर्स के लिए है. राजकीय कॉलेज की संख्या उत्तर प्रदेश में 350 के लगभग हैं. सबसे पहले इन्हीं को प्रशिक्षण देंगे. प्रशिक्षण के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इतना बड़ा जो सिलेबस है, जो इतना बड़ा बदलाव है, उनसे शिक्षकों को परिचित कराया जाए. इसके साथ ही साथ कैसे छात्रों को बेहतर तरीके से आसानी से पढ़ाया जाए, ताकि अन्य बोर्ड्स की तुलना में यूपी बोर्ड के छात्र अंग्रेजी भाषा में पकड़ बना सकें और पारंगत हो सकेंगे.

क्यों नए मॉड्यूल की जरूरत पड़ी. (ETV Bharat)

ट्रांसमिशन लॉस की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगाः स्कंद का कहना है कि जब संख्या बहुत ज्यादा होती है तो कास्ट केट सिस्टम से प्रशिक्षण देना पड़ता है. इस सिस्टम में मजबूरी होती है जब शिक्षकों की बहुत ज्यादा संख्या होती है, लेकिन इसमें एक नुकसान यह होता है कि ट्रांसमिशन लॉस होता है. जब ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण लेने के बाद दूसरे शिक्षकों को मंडल और जिले स्तर पर प्रशिक्षित करते हैं तो वहां ट्रांसमिशन लॉस होता है. जब हम खुद आंग्ल भाषा भाषा शिक्षण संस्थान में जीआईसी और जीजीआईसी के टीचर्स को प्रशिक्षित करेंगे तो हमें ट्रांसमिशन लॉस की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा.



सात चरणों में प्रस्तावित है ट्रेनिंग मॉड्यूलः स्कंद शुक्ला ने बताया कि इस ट्रेंनिंग माड्यूल में दो चीजें शामिल होंगी. सबसे पहले एक खाका कि क्या-क्या इस मॉड्यूल में शामिल होगा. जब प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले टीचर्स बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो उनके पास एक खाका होगा कि बच्चों को किसी क्रम में और कैसे पढ़ाना है. क्या क्या ग्रुप एक्टिविटी कराना है. इसके साथ ही साथ एक हैंडबुक भी दी जाएगी. यह हैंडबुक पढ़ाने के लिए टीचर्स को एक रोडमैप प्रदान करेगी. अगर कहीं किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो यह हैंडबुक मदद करेगी. यह ट्रेनिंग कार्यक्रम 7 चरणों में प्रस्तावित है. अगले चरण में राजकीय इंटर कॉलेज के अलावा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के टीचर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा.

NCERT की किताबें लागू होने के बाद हुए ये बदलावः स्कंद शुक्ला ने बताया कि यूपी बोर्ड में 11वीं और 12वीं के अंग्रेजी विषय में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू होने के बाद बड़ा बदलाव हुआ. अब विद्यार्थियों को सीबीएसई की तर्ज पर पढ़ाई करनी होती है. कक्षा 11 में एनसीईआरटी की Hornbill और Snapshots पुस्तकें शामिल हैं. सिलेबस को चार हिस्सों में बांटा गया है. रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर. वहीं कक्षा 12 में पहले की चार अलग-अलग किताबों की जगह अब सिर्फ दो किताबें पढ़ाई जा रही हैं. इनमें Flamingo और Vistas शामिल हैं. टैगोर, एस. राधाकृष्णन और एएल बाशम जैसे लेखकों की रचनाएं पाठ्यक्रम से बाहर कर दी गई हैं.

