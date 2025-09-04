भागलपुर: बचपन से ही कुत्तों को कष्ट में देखकर मैं परेशान हो जाता था. शादी-ब्याह से खाकर लौटने के समय देखते थे कि फेंका हुआ खाना खाने के लिए कुत्ता आपस में ही लड़ता था. यह सब देखकर मुझे कष्ट होता था. उस दिन से मैंने भोज खाना छोड़ दिया और अब स्ट्रीट डॉग्स का ख्याल रखता हूं. यह कहना है भागलपुर के सौरभ बनर्जी उर्फ बाबई दादा का.

43 सालों से कर रहे आवारा कुत्तों की सेवा: सौरभ बनर्जी का पशु प्रेम इसी बात से समझा जा सकता है कि वह साल 1982 से आवारा कुत्तों के पीछे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं. अपनी कमाई का 70% हिस्सा कुत्तों के भोजन और दवाई में खर्च करते हैं तो वहीं जीवन का 80% समय आवारा कुत्तों के पीछे व्यतीत करते हैं. यही नहीं सौरभ बनर्जी का घर आवारा कुत्तों का फीडिंग जॉन बना हुआ है, दर्जनों की संख्या आवारा कुत्ता इनके घर में जहां-तहां बिना रोक-टोक के आते-जाते हैं.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

पेशे से प्राइवेट शिक्षक थे सौरभ : ईटीवी भारत से बातचीत में भागलपुर के मशाकचक के सतीश चंद्र लेन के रहने वाले सौरभ बनर्जी ने कहा कि भागलपुर टीएनबी कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई किए हैं और वे पेशे से प्राइवेट शिक्षक हैं. ट्यूशन पढ़ाते थे, लेकिन कोरोना के बाद से अब पढ़ाना बंद कर दिया है. कमाई का एकमात्र साधन ट्यूशन ही था. उससे जो कुछ कमाते थे, उससे घर का खर्च चलता था और कुत्तों के पीछे खर्च कर देते थे.

"मेरे इस काम में रिश्तेदार का भरपूर साथ मिलता है. कुत्तों से इतना प्यार था कि दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं. यह देखकर मेरी फुफेरी बहन चंदना बनर्जी जो आरबीआई से रिटायर्ड जनरल मैनेजर, चचेरी बहन और चचेरा भाई, फुफेरा भाई डॉक्टर कमल मुखर्जी सभी ने अपने हिस्से का कुछ पैसा हर महीने भेजना शुरू कर दिया. अभी भी पैसे भेजते हैं. उसी में से घर का खर्च चलता है और कुत्तों के पीछे खर्च करते हैं."- सौरभ बनर्जी उर्फ बाबई दादा, पशु प्रेमी

300 कुत्ते का लालन-पालन: सौरभ बताते हैं कि जब भी वो सड़क पर बीमार कुत्ते को देखते हैं तो उसे घर ले आते हैं और उसे पालते हैं. घर में कुत्तों के लिए रूम और बेड के साथ-साथ अन्य चीजों की भी व्यवस्था है. घायल कुत्तों की मरहम पट्टी करके उसकी सेवा करने में सौरभ को बहुत आनंद मिलता है. अब तक उन्होंने करीब 300 से अधिक कुत्तों का पालन पोषण किया है.

सौरभ बनर्जी (ETV Bharat)

वर्तमान में घर पर रहते हैं 25 कुत्ते: सौरभ बनर्जी बताते हैं कोई संतान नहीं है, वे अपने घर में पत्नी के साथ रहते हैं, वो कुत्तों को संतान मानते हैं और देखभाल करते हैं. जब कुत्ते की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफना देते हैं और उस शोक में तीन दिन तक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार खाना पीना और अपने जीवनचर्या को बदलते. अभी उनके घर में 25 कुत्ते हैं, जिनकी सेवा वो बड़े प्यार से करते हैं.

'हर महीने प्रोफेसर भेजती हैं 40 किलो चावल': सौरभ बनर्जी बताते हैं कि उनके इस काम में उनकी पत्नी साथ देती हैं. सुबह-सुबह उठकर कुत्तों के लिए दूध गर्म करती है. चावल और दाल बनाती है. वह बताते हैं कि सप्ताह में एक से दो दिन कुत्ते को अंडा भी देते हैं. हमारे इस काम में यहां रहने वाली तिलकामांझी यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की प्रोफेसर रतना मुखर्जी भी साथ देती हैं वे महीने का 35 से 40 किलो चावल दे देती हैं.

43 सालों से कर रहे आवारा कुत्तों की सेवा (ETV Bharat)

पड़ोसियों ने की पहल की तारीफ: वे बताते हैं प्रत्येक दिन डेढ़ से 2 लीटर दूध और डेढ़ से 2 किलो चावल बनता है. अगर किसी कुत्ते की तबीयत खराब रहती है तो उसके लिए रोटी बनायी जाती है. पड़ोसी केका भादुड़ी बताती है कि हम 40 साल से इन्हें जान रहे हैं. यह घायल कुत्तों को लाकर अपने घर में इलाज करते हैं. उनकी देखभाल करते हैं और रखते हैं.

"सौरभ बनर्जी की फिलिंग कुत्तों के प्रति है. सबकी फीलिंग एक जैसी नहीं हो सकती है. इनका फीलिंग एक अलग तरह का है जिस वजह से यह आवारा कुत्तों को बुलाते हैं और देखभाल करते हैं. पड़ोस में रहने के कारण आज तक कहीं कोई परेशानी नहीं हुई कहीं कोई डर भी नहीं लगता है."- केका भादुड़ी,सौरभ बनर्जी की पड़ोसी

कौन हैं सौरभ बनर्जी: सौरभ बनर्जी मूल रूप से बंगाल के हुगली जिले के रहने वाले हैं. इनके दादा नारायण दास 1935 में यहां आकर बसे और वे यहां टीएनबी कॉलेज में मैथ के प्रोफेसर थे. सौरभ बनर्जी के पिता सच्ची दुलाल बनर्जी जेल डॉक्टर थे. सौरभ दो भाई और तीन बहन हैं. तीनों बहन बड़ी है और छोटा भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत एक गंभीर बीमारी से हो गई थी.

सौरभ की जिंदगी बन गए हैं ये कुत्ते (ETV Bharat)

कुत्तों का आतंक: भले ही सौरभ आवारा कुत्तों का पूरा ख्याल रखते हैं लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई बार ये कुत्ते लोगों पर हमला कर देते हैं. भागलपुर में हाल के दिनों में 10 अप्रैल 2025 को पागल कुत्ते ने 11 लोगों को अपना शिकार बनाया, कुत्ते ने घर के बाहर खेल रहे बच्चों के साथ पैदल आवाजाही करने वालों को नोच डाला. इसके बाद ग्रामीणों ने घेराबंदी कर कुत्ते को लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला था. 25 मई 2025 भागलपुर के नारायणपुर ब्लॉक में अलग-अलग इलाकों में 6 से ज्यादा लोगों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

यदि आपके क्षेत्र में आवारा कुत्ते हैं या वे परेशानी का सबब बन रहे हैं, तो आप भागलपुर नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 6005185660 पर संपर्क कर सकते हैं, जो डॉग कंपाउंड प्रोजेक्ट के लिए जारी किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर: सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आवारा कुत्तों को पकड़ कर उनका बंध्याकरण व टीकाकरण करने के बाद उन्हें छोड़ा जाए, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आक्रामक और रैबीज संक्रमित कुत्ते पकड़ने के बाद छोड़े नहीं जाएंगे, यहां तक कि उन्हें डॉग शेल्टर में भी अलग रखा जाएगा. शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि नगरीय निकाय तत्काल प्रभाव से प्रत्येक वार्ड में आवारा कुत्तों को भोजन कराने के लिए एक निश्चति स्थान (फीडिंग प्वाइंट ) बनाएंगी.

कर चुके हैं 300 कुत्ते का लालन-पालन (ETV Bharat)

कोई भी संस्था या व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कुत्तों को सड़क पर खाना नहीं खिलाएगा और जो व्यक्ति इस निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी. कोर्ट का यह आदेश देश भर में समान रूप से लागू होगा. आठ सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल होगी और मामले पर फिर सुनवाई होगी. ये आदेश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने 11 अगस्त के दो सदस्यीय पीठ के आदेश में मामूली संशोधन करते हुए दिए.

