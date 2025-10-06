ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में इंस्पायर अवार्ड्स प्रदर्शनी शुरू, 210 बाल वैज्ञानिकों ने दिखाए नवाचार

चित्तौड़गढ़ में 210 बाल वैज्ञानिकों ने विज्ञान मॉडल पेश किए, जिनमें दिव्यांगों के लिए बनाए मॉडल आकर्षण बने.

बाल वैज्ञानिकों ने पेश कइए मॉडल (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 4:45 PM IST

चित्तौड़गढ़: जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शहर में सोमवार को जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड्स प्रदर्शनी का आगाज हुआ. इस प्रदर्शनी में जिले के 210 बाल वैज्ञानिकों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर अपने मॉडल प्रस्तुत किए. आयोजन को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला, वहीं बड़ी संख्या में विद्यार्थी और शहरवासी मॉडल देखने पहुंचे.

इस प्रदर्शनी का उद्घाटन चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने किया. उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है. बाल वैज्ञानिकों के नवाचार देश के भविष्य को नई दिशा देंगे. जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और वैज्ञानिक सोच ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं को व्यावहारिक और नवाचारी अवसर प्रदान किए हैं.

इंस्पायर अवार्ड्स प्रदर्शनी
प्रदर्शनी में पहुंचे सीपी जोशी (ETV Bharat Chittorgarh)

जिला शिक्षा अधिकारी ने साझा की उपलब्धियां: कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद के पूर्व सभापति सुशील शर्मा ने की. आयोजन संरक्षक एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. महावीर कुमार शर्मा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिला राज्य में छठे स्थान और उदयपुर संभाग में प्रथम स्थान पर है. यह उपलब्धि बाल वैज्ञानिकों की सृजनशीलता और विद्यालयों में किए जा रहे नवाचारों का परिणाम है.

विद्यालय की संस्था प्रधान चंद्रकांता राठौर ने स्वागत उद्बोधन दिया और एडीपीसी समसा प्रमोद कुमार दशोरा ने आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन, अहमदाबाद की प्रोजेक्ट एसोसिएट अक्षिता मूंदड़ा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं.

दिव्यांगों के लिए बने मॉडल आकर्षण का केंद्र बने: प्रदर्शनी में बाल वैज्ञानिकों ने दिव्यांगजनों के लिए कई नवाचार प्रस्तुत किए, जो सभी के आकर्षण का केंद्र बने. एम. अकादमी, चित्तौड़गढ़ की छात्रा रिधिका राठौर ने वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर का मॉडल बनाया, जो आवाज के आदेश पर दिशा बदल सकता है.

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भीलगट्टी (भदेसर) की रविना राजावत ने दिव्यांगों के लिए एडजस्टेबल टेबल-कुर्सी तैयार की, जिससे उन्हें बैठने-उठने में सुविधा मिले. वहीं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शंभूपुरा की सृष्टि सुथार ने दिव्यांगों के लिए परिष्कृत बैसाखी का मॉडल प्रदर्शित किया, जो उनके दैनिक जीवन को और सरल बनाता है.

