नन्हें इंजीनियरों का कमाल : स्मार्ट व्हीलचेयर-बेड और सेंसिंग डिवाइस बने आकर्षण का केंद्र

ऐसे-ऐसे मॉडल, जो विज्ञान के प्रति नन्हें इंजीनियरों की गहरी रूचि और समाज में उपयोगी नवाचार की सोच को दर्शाते हैं. देखिए ये रिपोर्ट...

Socially Useful Models
दिव्यांगों के लिए स्मार्ट व्हीलचेयर (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 9, 2025 at 6:32 AM IST

3 Min Read
भरतपुर: इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी में भरतपुर जिले के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और तकनीकी समझ का शानदार प्रदर्शन किया. किसी ने दिव्यांगों के लिए स्मार्ट व्हीलचेयर तैयार की तो किसी ने घर की सुरक्षा के लिए सेंसिंग डिवाइस बनाई.

दिव्यांगों के लिए स्मार्ट व्हीलचेयर और बेड : रूपवास के निजी स्कूल के कक्षा 10 के छात्र जतिन कुमार ने अपने मॉडल स्मार्ट व्हीलचेयर और बेड से सभी का ध्यान खींचा. जतिन का यह मॉडल दिव्यांगजन और मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यह एक ऐसी प्रणाली है, जिसे जरूरत के अनुसार व्हीलचेयर या बेड दोनों के रूप में उपयोग किया जा सकता है.

नन्हें इंजीनियरों का कमाल, खुद सुनिए और देखिए... (ETV Bharat Bharatpur)

जतिन ने बताया कि उनका मॉडल पूरी तरह मोबाइल ऐप से नियंत्रित होता है. यूजर अपने फोन से ही कमांड देकर इस व्हीलचेयर को आगे, पीछे या घुमाने जैसे निर्देश दे सकता है. खास बात यह है कि बेड और व्हीलचेयर दोनों की कार्यप्रणाली में कोई बाधा नहीं आती. उपयोगकर्ता आसानी से उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकता है.

इस मॉडल में प्रयुक्त तकनीक और मोटर सिस्टम को खुद जतिन ने वायरिंग और सर्किटिंग के माध्यम से जोड़ा है. उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में बुजुर्गों को उठने-बैठने में दिक्कत होती है, उसी से प्रेरणा लेकर मैंने ये मॉडल तैयार किया. इसे बड़े पैमाने पर विकसित किया जाए तो यह अस्पतालों और घरों में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है.

Innovations in Bharatpur
नवाचारों में बड़ी सोच (ETV Bharat GFX)

घर की सुरक्षा के लिए सेंसिंग डिवाइस : मेवात के पहाड़ी स्थित महात्मा गांधी स्कूल, पीपरोली के विद्यार्थी सालिम ने सुरक्षा की दिशा में उपयोगी सेंसिंग डिवाइस तैयार की है. सालिम ने बताया कि इस डिवाइस को घर या कार्यालय के अंदर स्थापित किया जा सकता है, विशेष रूप से रात्रि के समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए. इस डिवाइस में लगा सेंसर किसी भी व्यक्ति की मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेता है और तुरंत सायरन बजाना शुरू कर देता है, जिससे घर के सदस्यों को संभावित घुसपैठ या गतिविधि की जानकारी मिल जाती है.

पढ़ें : बुजुर्ग और मरीजों की मदद करेगा ई-ग्लव्स, भीलवाड़ा के प्रोफेसर ने बनाया अनोखा उपकरण

सालिम के शिक्षक अनूप जोशी ने बताया कि यह उपकरण राडार थ्योरी पर कार्य करता है. इसमें दो सेंसर, बैटरी और सिग्नल ट्रांसमीटर का उपयोग किया गया है. खास बात यह है कि यह डिवाइस 180 डिग्री के दायरे में घूमकर काम करता है, जिससे यह कमरे के अधिकांश हिस्से को कवर कर पाता है.

Inspire Award Science Projects 2025
मॉडल पूरी तरह मोबाइल ऐप से नियंत्रित होता है (ETV Bharatpur)

मास्टर आदित्येन्द्र सीनियर स्कूल के प्राचार्य यशवीर सिंह ने बताया कि विज्ञान प्रदर्शनी में 70 से अधिक विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, अक्षय ऊर्जा, जल प्रबंधन, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों पर मॉडल प्रस्तुत किए. सभी मॉडलों का मूल उद्देश्य समाज में उपयोगी समाधान देना था. शिक्षकों और निर्णायकों ने कहा कि इंस्पायर अवार्ड जैसी प्रतियोगिताएं बच्चों में न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना विकसित करती हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ाती हैं.

