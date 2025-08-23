आगरा: डीएम, सीडीओ और नगर आयुक्त के खिलाफ कोर्ट में रिपोर्ट भेजने वाले दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है. शहर के बोदला-बिचपुरी रोड पर महीनों से पड़ी सिल्ट और मलबे के मुद्दे पर जगदीशपुरा थाने में तैनात दरोगा ने सीजेएम कोर्ट आगरा में रिपोर्ट भेजी थी.

डीएम, सीडीओ और नगर आयुक्त के खिलाफ रिपोर्ट भेजने पर तीनों अधिकारियों और अन्य के खिलाफ कार्रवाई तय थी. इससे पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया. अधिकारियों की गर्दन फंसती देख अब इस मामले में दरोगा को ही लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है.

किसने की थी मामले की शिकायत: जानकारी के मुताबिक, सत्यमेव जयते ट्रस्ट के अध्यक्ष मुकेश जैन ने 03 जून 2025 को आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से शहर के बोदला-बिचपुरी रोड पर महीनों से पड़ी सिल्ट और मलबे को लेकर शिकायत की थी.

शिकायत में डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी. इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो सत्यमेव जयते ट्रस्ट ने सीजेएम कोर्ट में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रार्थनापत्र दिया. इस पर सीजेएम कोर्ट ने प्रार्थना पत्र पर जगदीशपुरा पुलिस से रिपोर्ट मांगी.

दरोगा ने जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की: जगदीशपुरा थाने में तैनात दरोगा देवीशरण सिंह ने 29 जुलाई 2025 को सीजेएम कोर्ट में जांच करके रिपोर्ट भेज दी. इसमें बोदला से बिचपुरी तक सड़क पर मलबा, कीचड़ और सिल्ट जमा होने की पुष्टि करने के साथ ही लोगों को परेशानी का जिक्र किया गया. मामले में जिलाधिकारी, सीडीओ और नगरायुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की रिपोर्ट भेजी गई थी.

शिकायत से लेकर निलंबन तक की टाइमलाइन

3 जून को सत्यमेव जयते ट्रस्ट के अध्यक्ष मुकैश जैन ने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से अधिकारियों के खिलाफ कर्रवाई की मांग की.

21 जुलाई को शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर ट्रस्ट अध्यक्ष मुकेश जैन ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया.

प्रार्थना पत्र में डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी, सीडीओ प्रतिभा सिंह, नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल सहित अन्य को आरोपी बनाया था.

ट्रस्ट ने वीडियो/फोटो साक्ष्य होने का दावा किया व निष्क्रियता को लोक सेवक पद का दुरुपयोग व जनता के विश्वास का आपराधिक उल्लंघन बताया, जो बीएनएस धारा 316(5) में दंडनीय बताया गया.

अदालत ने इस मामले में थाना जगदीशपुरा थाना पुलिस से रिपोर्ट तलब की.

29 जुलाई को जगदीशपुरा थाना में तैनात दारोगा देवी शरण सिंह ने सीजेएम कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की. इसमें शिकायत सही पाए जाने की पुष्टि की.

दरोगा को यह कारण बताकर सस्पेंड किया: कोर्ट में डीएम, सीडीओ और नगरायुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की रिपोर्ट भेजने की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन में खलबली मच गई. रिपोर्ट से तीनों अधिकारियों का कानून के दायरे में आना तय था. आनन-फानन में बिना उच्च अधिकारियों को बताए ही रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने से अधिकारियों की किरकिरी हो रही थी.

डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि दरोगा देवी शरण सिंह को काम में लापरवाही के चलते निलंबित किया है. दरोगा के निलंबन में कारण सरकारी कार्य में लापरवाही और उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करना है.

यह भी पढ़ें: कालाबाजारी की गजब गणित: किसान पति-पत्नी को अलग-अलग बेची 40 बोरी खाद, खेती जरा सी; दुकानदार ने खूब खपाई 40-40 बोरी