मिर्जापुर में चील्ह थाने के दारोगा ने की आत्महत्या, 5 साल से चल रहे थे मानसिक रूप से बीमार

प्रतापगढ़ के रहने वाले दरोगा अनिल कुमार थाने से कुछ दूरी पर किराए के कमरे में रहते थे

September 6, 2025

मिर्जापुरः चील्ह थाने में तैनात दरोगा अनिल कुमार ओझा ने आत्महत्या कर ली है. सूचना पर पुलिस अधीक्षक समेत आला-अधिकारी मौके पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, चील्ह थाने में तैनात दरोगा अनिल कुमार ओझा (58) कुछ दूर पर किराए के कमरे में रहते थे. दारोगा का शव उनके कमरे में शनिवार को पड़ा मिला. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद मकान को सीज कर दिया गया है.

अनिल कुमार ओझा की तैनाती 21 अगस्त 2024 से चील्ह थाने में हुई थी. विभागीय लोगों की मानें तो वह डिप्रेशन में रहते थे. चील्ह थाना में उनका स्थानांतरण भदोही से किया गया था. पिछले दिनों विभागीय तबादला के दौरान इन्हें चील्ह से देहात कोतवाली स्थानांतरित किया गया है. प्रतापगढ़ के रहने वाले अनिल कुमार के 1987 में पुलिस में भर्ती हुए थे. मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने प्रथम तल पर रहने वाले दरोगा के कमरे का निरीक्षण किया.

अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश सिंह ने बताया कि प्रतापगढ़ के मूलतः निवासी अनिल ओझा ने सुसाइड कर लिया. उनके बेटे मौके पर आ गए हैं. पंचनामा भर कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि मानसिक रूप से कुछ बीमार चल रहे थे. जिनका इलाज करीब 5 वर्षों से डॉ. संजय गुप्ता से चल रहा था. यह 1987 बैच के अधिकारी थे. फिलहाल घटना की जांच की जा रही हैं.

INSPECTOR SUICIDE MIRZAPUR, SUB INSPECTOR CHILH POLICE STATION, INSPECTOR BODY FOUND ROOM, मिर्जापुर में दरोगा आत्महत्या, MIRZAPUR NEWS

