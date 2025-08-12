ETV Bharat / state

अलीगढ़ में फरार प्रधान की तलाश जारी; FIR दर्ज होने से पहले दरोगा लाइन हाजिर, अधिकारी बोले- क्लेरिकल मिस्टेक, थाने पर ही रहेंगे तैनात

रक्षाबंधन के दिन ड्यूटी कर रहे उप निरीक्षक पर दबंगों ने लाठी-डंडों से किया था हमला.

अलीगढ़ में दरोगा पर हमले का मामला.
अलीगढ़ में दरोगा पर हमले का मामला.
Published : August 12, 2025

अलीगढ़ : जिले के दादों थाना क्षेत्र के आलमपुर चौराहे पर रक्षाबंधन के दिन ड्यूटी कर रहे उप निरीक्षक पर दबंगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमला करने का आरोप गांव सिंहानी फरीदपुर के प्रधान और उसके गुर्गों पर लगा है. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. चेकिंग के दौरान चालान काटने की कार्रवाई हमले का कारण बताया जा रहा है. पुलिस मामले में फरार चल रहे आरोपी प्रधान की तलाश में दबिश दे रही है.

दरोगा राजवीर सिंह ने आरोप लगाया कि घटना से दो दिन पहले ही प्रधान देवेंद्र यादव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी. उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के दिन वह बारिश के कारण एक दुकान के बाहर खड़े थे, तभी प्रधान अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचा और बिना किसी कारण दुकान में घुसकर उनके साथ मारपीट करने लगा. हमले में उनकी वर्दी भी फट गई.

चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपियों पर मुकदमा दर्ज होने से पहले ही उप निरीक्षक राजवीर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया. इस पर सवाल उठने के बाद पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि यह एक 'क्लेरिकल मिस्टेक' थी. बाद में भूल सुधारते हुए आदेश निरस्त कर दिया गया और राजवीर सिंह की तैनाती यथावत थाना दादों में बनाए रखने के निर्देश दिये.

पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) छर्रा धनंजय सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक राजवीर सिंह की तहरीर पर प्रधान देवेंद्र यादव समेत छह लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.



