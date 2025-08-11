सुल्तानपुर : करौंदीकला थाने के दरोगा को अयोध्या की एंटी करप्शन टीम ने सोमवार को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया. टीम आरोपी दरोगा को मोतिगरपुर थाने लेकर गई. आरोपी दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. दरोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह ने एक वाहन दुर्घटना मामले में गाड़ी रिलीज करने के लिए 10 हजार रुपये की मांग की थी.

सीओ कादीपुर विनय गौतम ने बताया, जौनपुर जिले के सरपतहा के ईशापुर गांव के रहने वाले अजय प्रताप सिंह की कार से करौंदीकला के नरायनपुर गांव के पास दुर्घटना हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल हो गया था. करौंदीकला थाना पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया. अजय प्रताप सिंह ने कार को रिलीज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी. कोर्ट ने करौंदीकला पुलिस से आख्या मांगी थी.

आरोप है कि दरोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में रिपोर्ट भेजने के बदले अजय से 10 हजार रुपये की मांग की. पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम अयोध्या से की थी. शिकायत पर एंटी करप्शन इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने मामले की जांच की. आरोप सही पाए जाने पर सोमवार को टीम ने पहले डीएम और एसपी को मामले की जानकारी दी. फिर सिविल ड्रेस में करौंदीकला थाने पहुंची.

विजिलेंस टीम ने पीड़ित को केमिकल लगाकर 10 हजार रुपये दिए. पीड़ित ने दरोगा को रकम दे दिए, इसी बीच टीम ने छापा मारकर दरोगा को रंगे हाथ पकड़ लिया. टीम आरोपी दरोगा को लेकर सीधे मोतिगरपुर थाने चली गई. विजिलेंस टीम के प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह ने बताया कि आरोपी दरोगा के खिलाफ मोतिगरपुर थाने में केस दर्ज कराया गया है. मंगलवार को आरोपी दरोगा को गोरखपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा.

