ETV Bharat / state

बच्चों ने खाया कीड़े वाला मध्यान्ह भोजन, जिम्मेदारों का जवाब हम क्या करें, नहीं है व्यवस्था - INSECTS IN MID DAY MEAL

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के प्राथमिक शाला के बच्चों को कीड़ा लगा मध्यान्ह भोजन खिलाने का मामला सामने आया है.

insects in mid day meal
बच्चों ने खाया कीड़े वाला मध्यान्ह भोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 2, 2025 at 7:27 PM IST

3 Min Read

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : वनांचल क्षेत्र भरतपुर के प्राथमिक शाला झिमडीपारा में मध्यान्ह भोजन में कीड़ा लगा हुआ चावल खिलाने का मामला सामने आया है. इस स्कूल में कुल 25 बच्चे हैं. बताया जा रहा है कि बच्चों को कीड़े वाला चावल परोसा गया.

खाना परोसने वाले को थी जानकारी : जबकि खाना परोसने वाले को ये मालूम था कि चावल में कीड़े लगे हैं. खाना परोसे जाने के बाद बच्चों ने चावल से कीड़ा निकालकर खाया.इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुदूर इलाकों में मध्यान्ह भोजन की क्या स्थिति होगी. स्कूल में मध्यान भोजन बनाने वाली सहायिका भवनिया यादव ने बताया कि चावल में कीड़ा लग गया है, तो क्या करें? अब वहीं बनाकर खिलाते हैं.

insects in mid day meal
बच्चों ने हाथों से निकाला चावल से कीड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
insects in mid day meal
स्कूल में नहीं है चावल रखने की व्यवस्था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चावल में कीड़े लग गए हैं, चार-पांच बार धोकर इसी को बनाकर बच्चों को खिलाते हैं. कई दिन से इसी चावल को खिला रहे हैं. साफ करके खिलाते हैं, मिल गया तो क्या कर सकते हैं - भवनिया यादव, सहायिका


स्कूल के प्रधान पाठक शिव कुमार सिंह ने बताया कि चावल घटिया है और उनके पास सामान रखने के लिए कंटेनर नहीं है.

insects in mid day meal
बोरी में खुला पड़ा रहता है चावल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बरसात होने के कारण चावल में इल्ली आ रही है और कीड़ा भी पड़ गया है. चावल पूरा खराब है, लेकिन वे इसे रोज बिनवाते हैं और जो सही चावल है, उसे ले लेते हैं- शिव कुमार सिंह, प्रधान पाठक




बच्चों ने कीड़ा निकालकर खाया खाना : आपको बता दें कि बच्चों ने अपने हाथों से चावल से कीड़े निकाले और फिर इसे खाया जो मध्यान्ह भोजन की हकीकत को बयां करता है. शहरी क्षेत्र में स्कूल के शिक्षक खुद मध्यान्ह भोजन का खाना खाते हैं,लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी तस्वीर अक्सर देखने को मिल जाती है. सरकार द्वारा बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, इसकी योजना चलाई जा रही है, लेकिन कुछ स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.इस मामले ने एक बार फिर से सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को उजागर किया है.कीड़े लगे चावल को बच्चों को परोसकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. सरकार को चाहिए कि वह स्कूलों में मध्यान भोजन की व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए और ये सुनिश्चित करे कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले.

''आधी रोटी, आधा पेट, संविदा जीवन चढ़ गये भेंट'', राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ में फिर उठा धर्मांतरण का मुद्दा, दुर्ग और बलरामपुर में बवाल, रोकी गई प्रार्थना और चंगाई सभा
दुर्ग भिलाई में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, कलेक्टर अभिजीत सिंह का बड़ा फैसला

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : वनांचल क्षेत्र भरतपुर के प्राथमिक शाला झिमडीपारा में मध्यान्ह भोजन में कीड़ा लगा हुआ चावल खिलाने का मामला सामने आया है. इस स्कूल में कुल 25 बच्चे हैं. बताया जा रहा है कि बच्चों को कीड़े वाला चावल परोसा गया.

खाना परोसने वाले को थी जानकारी : जबकि खाना परोसने वाले को ये मालूम था कि चावल में कीड़े लगे हैं. खाना परोसे जाने के बाद बच्चों ने चावल से कीड़ा निकालकर खाया.इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुदूर इलाकों में मध्यान्ह भोजन की क्या स्थिति होगी. स्कूल में मध्यान भोजन बनाने वाली सहायिका भवनिया यादव ने बताया कि चावल में कीड़ा लग गया है, तो क्या करें? अब वहीं बनाकर खिलाते हैं.

insects in mid day meal
बच्चों ने हाथों से निकाला चावल से कीड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
insects in mid day meal
स्कूल में नहीं है चावल रखने की व्यवस्था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चावल में कीड़े लग गए हैं, चार-पांच बार धोकर इसी को बनाकर बच्चों को खिलाते हैं. कई दिन से इसी चावल को खिला रहे हैं. साफ करके खिलाते हैं, मिल गया तो क्या कर सकते हैं - भवनिया यादव, सहायिका


स्कूल के प्रधान पाठक शिव कुमार सिंह ने बताया कि चावल घटिया है और उनके पास सामान रखने के लिए कंटेनर नहीं है.

insects in mid day meal
बोरी में खुला पड़ा रहता है चावल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बरसात होने के कारण चावल में इल्ली आ रही है और कीड़ा भी पड़ गया है. चावल पूरा खराब है, लेकिन वे इसे रोज बिनवाते हैं और जो सही चावल है, उसे ले लेते हैं- शिव कुमार सिंह, प्रधान पाठक




बच्चों ने कीड़ा निकालकर खाया खाना : आपको बता दें कि बच्चों ने अपने हाथों से चावल से कीड़े निकाले और फिर इसे खाया जो मध्यान्ह भोजन की हकीकत को बयां करता है. शहरी क्षेत्र में स्कूल के शिक्षक खुद मध्यान्ह भोजन का खाना खाते हैं,लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी तस्वीर अक्सर देखने को मिल जाती है. सरकार द्वारा बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, इसकी योजना चलाई जा रही है, लेकिन कुछ स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.इस मामले ने एक बार फिर से सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को उजागर किया है.कीड़े लगे चावल को बच्चों को परोसकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. सरकार को चाहिए कि वह स्कूलों में मध्यान भोजन की व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए और ये सुनिश्चित करे कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले.

''आधी रोटी, आधा पेट, संविदा जीवन चढ़ गये भेंट'', राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ में फिर उठा धर्मांतरण का मुद्दा, दुर्ग और बलरामपुर में बवाल, रोकी गई प्रार्थना और चंगाई सभा
दुर्ग भिलाई में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, कलेक्टर अभिजीत सिंह का बड़ा फैसला

For All Latest Updates

TAGGED:

RESPONSIBLE ANSWER NO ARRANGEMENTमध्यान्ह भोजनप्राथमिक शालाMID DAY MEALINSECTS IN MID DAY MEAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.