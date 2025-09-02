मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : वनांचल क्षेत्र भरतपुर के प्राथमिक शाला झिमडीपारा में मध्यान्ह भोजन में कीड़ा लगा हुआ चावल खिलाने का मामला सामने आया है. इस स्कूल में कुल 25 बच्चे हैं. बताया जा रहा है कि बच्चों को कीड़े वाला चावल परोसा गया.

खाना परोसने वाले को थी जानकारी : जबकि खाना परोसने वाले को ये मालूम था कि चावल में कीड़े लगे हैं. खाना परोसे जाने के बाद बच्चों ने चावल से कीड़ा निकालकर खाया.इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुदूर इलाकों में मध्यान्ह भोजन की क्या स्थिति होगी. स्कूल में मध्यान भोजन बनाने वाली सहायिका भवनिया यादव ने बताया कि चावल में कीड़ा लग गया है, तो क्या करें? अब वहीं बनाकर खिलाते हैं.

बच्चों ने हाथों से निकाला चावल से कीड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूल में नहीं है चावल रखने की व्यवस्था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चावल में कीड़े लग गए हैं, चार-पांच बार धोकर इसी को बनाकर बच्चों को खिलाते हैं. कई दिन से इसी चावल को खिला रहे हैं. साफ करके खिलाते हैं, मिल गया तो क्या कर सकते हैं - भवनिया यादव, सहायिका





स्कूल के प्रधान पाठक शिव कुमार सिंह ने बताया कि चावल घटिया है और उनके पास सामान रखने के लिए कंटेनर नहीं है.

बोरी में खुला पड़ा रहता है चावल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बरसात होने के कारण चावल में इल्ली आ रही है और कीड़ा भी पड़ गया है. चावल पूरा खराब है, लेकिन वे इसे रोज बिनवाते हैं और जो सही चावल है, उसे ले लेते हैं- शिव कुमार सिंह, प्रधान पाठक







बच्चों ने कीड़ा निकालकर खाया खाना : आपको बता दें कि बच्चों ने अपने हाथों से चावल से कीड़े निकाले और फिर इसे खाया जो मध्यान्ह भोजन की हकीकत को बयां करता है. शहरी क्षेत्र में स्कूल के शिक्षक खुद मध्यान्ह भोजन का खाना खाते हैं,लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी तस्वीर अक्सर देखने को मिल जाती है. सरकार द्वारा बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, इसकी योजना चलाई जा रही है, लेकिन कुछ स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.इस मामले ने एक बार फिर से सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को उजागर किया है.कीड़े लगे चावल को बच्चों को परोसकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. सरकार को चाहिए कि वह स्कूलों में मध्यान भोजन की व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए और ये सुनिश्चित करे कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले.

