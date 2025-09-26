ETV Bharat / state

मासूम की हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों का एनकाउंटर, शव बोरे में भरकर कंटीले तारों पर टांगा था

सिधारी और मुबारकपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की संयुक्त कार्रवाई, पुलिस ने पूरे मामले का किया खुलासा.

innocent shajeeb murder accused brothers arrested azamgarh police encounter
मासूम की हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों का एनकाउंटर. (azamgarh police media cell.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 7:57 AM IST

Updated : September 26, 2025 at 8:29 AM IST

आजमगढ़ः जिले में सात वर्षीय मासूम शाजेब की हत्या कर शव बोरे में भरकर कंटीले तारों पर टांगने के आरोपी सगे भाइयों को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है. सिधारी और मुबारकपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार शाम को यह संयुक्त कार्रवाई की. पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है.

क्या था पूरा मामलाः पुलिस को शाजेब के पिता साहेब आलम की ओर से दी गई सूचना के मुताबिक उनका बेटा 24 सितंबर की शाम लगभग 5 बजे लापता हो गया था. उन्होंने इस संबंध में थाना सिधारी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी.

एसपी ने गठित की कई टीमेंः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमें गठित कर दीं. परिजनों ने दो सगे भाइयों शैलेन्द्र कुमार निगम उर्फ मंटू और राजा निगम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. दोनों के खिलाफ पुरानी रंजिश और व्यावसायिक विवाद का आरोप लगाया था. पुलिस को बोरे में भरा शाजेब का शव गुरुवार को घर के बगल में कंटीले तारों पर लटका मिला. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की तेजी से जांच शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक गुरुवार शाम 7 बजे थाना सिधारी क्षेत्र के इटौरा से आगे डेंटल कॉलेज के बगल वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को रोकने का प्रयास किया गया.

आरोपियों ने पुलिस पर की फायरिंग: इस दौरान दोनों आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. बचाव में पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. इसमें दोनों आरोपी घायल हो गए. शैलेन्द्र कुमार निगम उर्फ मंटू को दो और राज को एक गोली लगी. दोनों के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है. दोनों आरोपियों के पास से दो अवैध तमंचे समेत कई कारतूस आदि मिले हैं.


पुलिस कर रही है पूछताछ: एसपी आजमगढ़ अनिल कुमार का कहना है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं. परिजनों की ओर से लगाए गए आरोप के आधार पर जांच की जा रही है. दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. दोनों से पूछताछ चल रही है. गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशिमौली पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक सिधारी हिमेन्द्र कुमार सिंह शामिल रहे.



Last Updated : September 26, 2025 at 8:29 AM IST

