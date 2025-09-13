बहराइच में ट्रैवलर की टक्कर से मासूम की मौत; एक ही परिवार के चार लोगों की हालत गंभीर, खेत से लौटते समय हुआ हादसा
सड़क हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 10:40 PM IST|
Updated : September 13, 2025 at 11:14 PM IST
बहराइच : मोतीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को खेत से लौट रहे एक ही परिवार के पांच लोगों को तेज रफ्तार ट्रैवलर ने टक्कर मार दी. जिससे मौके पर ही एक मासूम की मौत हो गई. वहीं दो अन्य बच्चों व महिलाओं की हालत भी गंभीर बनी हुई है. घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस हादसे के बाद जांच पड़ताल में जुटी हुई है.
मोतीपुर थाना क्षेत्र के गूढ़ टेपरी चौराहा के रहने वाले इरफान ने बताया कि परिवार के सभी लोग खेत गए हुए थे. जिसमें भाभी तैयबा (35), बेटा मोहम्मद रजा (6), आशिया (35) व उनका बेटा मोहम्मद अनस (5), मोहम्मद अकरम (9) खेत गए हुए थे. शनिवार को सभी लोग पैदल ही खेत से वापस घर आ रहे थे. इस दौरान नेपाल से चलने वाली ट्रैवलर वाहन ने ओवरटेक करने के चक्कर सड़क किनारे चल रहे सभी लोगों को टक्कर मार दी.
उन्होंने बताया कि ठोकर इतनी तेज थी कि सभी लोग दूर जाकर गिरे, जिससे मौके पर मोहम्मद रजा की मौत हो गई. मां तैयबा को भी गंभीर चोटें आई हैं. जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. वहीं आशिया व अकरम और अनस को भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर हालत को गंभीर देख आशिया को लखनऊ रेफर कर दिया गया है. मासूम की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.
इस मामले में एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया है. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जांच पड़ताल की जा रही है. वाहन चालक फरार हो गया है. आस-पास के लगे सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली जा रही है. जल्द ही चालक को वाहन समेत पकड़ लिया जाएगा.
