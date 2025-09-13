ETV Bharat / state

बहराइच में ट्रैवलर की टक्कर से मासूम की मौत; एक ही परिवार के चार लोगों की हालत गंभीर, खेत से लौटते समय हुआ हादसा

सड़क हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

अस्पताल में मौजूद परिजन
अस्पताल में मौजूद परिजन (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 10:40 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 11:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : मोतीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को खेत से लौट रहे एक ही परिवार के पांच लोगों को तेज रफ्तार ट्रैवलर ने टक्कर मार दी. जिससे मौके पर ही एक मासूम की मौत हो गई. वहीं दो अन्य बच्चों व महिलाओं की हालत भी गंभीर बनी हुई है. घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस हादसे के बाद जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

मोतीपुर थाना क्षेत्र के गूढ़ टेपरी चौराहा के रहने वाले इरफान ने बताया कि परिवार के सभी लोग खेत गए हुए थे. जिसमें भाभी तैयबा (35), बेटा मोहम्मद रजा (6), आशिया (35) व उनका बेटा मोहम्मद अनस (5), मोहम्मद अकरम (9) खेत गए हुए थे. शनिवार को सभी लोग पैदल ही खेत से वापस घर आ रहे थे. इस दौरान नेपाल से चलने वाली ट्रैवलर वाहन ने ओवरटेक करने के चक्कर सड़क किनारे चल रहे सभी लोगों को टक्कर मार दी.

उन्होंने बताया कि ठोकर इतनी तेज थी कि सभी लोग दूर जाकर गिरे, जिससे मौके पर मोहम्मद रजा की मौत हो गई. मां तैयबा को भी गंभीर चोटें आई हैं. जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. वहीं आशिया व अकरम और अनस को भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर हालत को गंभीर देख आशिया को लखनऊ रेफर कर दिया गया है. मासूम की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

इस मामले में एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया है. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जांच पड़ताल की जा रही है. वाहन चालक फरार हो गया है. आस-पास के लगे सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली जा रही है. जल्द ही चालक को वाहन समेत पकड़ लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में अनियंत्रित रोडवेज बस पलटी, पांच की मौत, 19 लोग घायल, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख

Last Updated : September 13, 2025 at 11:14 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN BAHRAICHBAHRAICH NEWSINNOCENT DIES IN ROAD ACCIDENTINNOCENT DIES IN BAHRAICHBAHRAICH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.