पिता का शव ठेले पर लेकर भटकते रहे मासूम; पड़ोसियों-रिश्तेदारों ने नहीं की मदद, मुस्लिम भाइयों ने कराया अंतिम संस्कार - MAHARAJGANJ NEWS

नगर पालिका के वार्ड सभासद प्रतिनिधि राशिद कुरैशी और राहुल नगर वार्ड सभासद वारिस कुरैशी ने कराया अंतिम संस्कार.

पिता शव ठेले पर लेकर भटकते रहे मासूम.
पिता शव ठेले पर लेकर भटकते रहे मासूम.
Published : August 26, 2025 at 8:36 AM IST

महराजगंज: समाज का सच क्या है? महराजगंज जिले की एक घटना बयां कर रही है. जिले के नौतनवा कस्बे में राजेंद्र नगर निवासी व्यक्ति की बीमारी के बाद मौत हो गई. मृतक के तीन नाबालिग बच्चों के पास पिता का अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं थे. मासूम अपने पिता की लाश ठेले पर रखकर मदद मांगते रहे. न पड़ोसियों ने मदद की और न ही कोई रिश्तेदार सामने आया. यहां तक की नगर पालिका ने भी कोई मदद नहीं की.

बच्चों के आंसू देखकर भी लोगों ने मुंह फेर लिया. लकड़ी के अभाव में श्मशान घाट पर शव जलाने से रोक दिया गया. कब्रिस्तान में भी सुपुर्द-ए-खाक करने से यह कहकर इंकार कर दिया कि यह शव हिंदू का है. रिश्तेदारों और समाज की बेरुखी के बीच आखिरकार दो मुस्लिम भाई उम्मीद की किरण बनकर सामने आए. उन्होंने लकड़ी और अन्य सामान की व्यवस्था कराकर हिंदू रीति-रिवाज से मृतक का अंतिम संस्कार कराया. यह सिर्फ एक घटना नहीं समाज का सच है.

पिता की मौत और गरीबों की बेबसी: जानकारी के मुताबिक, नौतनवा नगर पालिका के राजेंद्र नगर वार्ड निवासी लव कुमार पटवा का शनिवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. पत्नी का देहांत छह महीने पहले ही हो चुका था. परिवार में बड़ा बेटा राजवीर (14 वर्ष), छोटा बेटा देवराज (10 वर्ष) और एक बेटी पूरी तरह अकेले रह गए.

पिता की मौत के बाद बच्चों को उम्मीद थी, कि रिश्तेदार या पड़ोसी अंतिम संस्कार में मदद करेंगे, लेकिन कोई आगे नहीं आया. रविवार को तीनों मासूम ठेले पर शव रखकर रोते-बिलखते छपवा चौराहे तक पहुंच गए. यह दृश्य देखकर राहगीरों की आंखें तो नम हुईं, मगर मदद करने कोई आगे नहीं आया.

मुस्लिम भाइयों ने कराया अंतिम संस्कार: नगर पालिका के बिस्मिल नगर वार्ड सभासद प्रतिनिधि राशिद कुरैशी और राहुल नगर वार्ड सभासद वारिस कुरैशी को घटना की जानकारी मिली. तब वह दोनों मौके पर पहुंचे और बच्चों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया. शव जलाने की लकड़ी व आवश्यक सामग्री का इंतजाम किया. दोनों भाई शव को श्मशान घाट तक ले गए और देर रात हिंदू रीति-रिवाज से लव कुमार पटवा का अंतिम संस्कार कराया.

समाज को सच दिखा गई घटना: अंतिम संस्कार के बाद दोनों सभासद प्रतिनिधि बच्चों को सुरक्षित घर तक छोड़कर ही लौटे. मासूम बच्चों की आंखों से आंसू छलक रहे थे, मगर उन्हें यह संतोष था, कि पिता का अंतिम संस्कार सम्मानजनक ढंग से हो गया.

इस घटना पर जहां मुस्लिम भाइयों की इंसानियत को लोग सलाम कर रहे हैं, वहीं रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बेरुखी, नगर पालिका और प्रशासन की उदासीनता लोगों को गहरी चोट पहुंचा रही है. चर्चा है कि गरीब परिवार की मदद करने के बजाय हर जिम्मेदार तंत्र खामोश रहा.

लोगों का कहना है, कि गरीबी की मार झेल रहे इन बच्चों का संघर्ष समाज को आईना दिखाने वाला है. वहीं, मुस्लिम बंधुओं द्वारा पेश की गई इंसानियत की मिसाल आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद दिलाएगी कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है.

