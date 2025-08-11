गोरखपुर : जिले के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा मोहल्ले में दिलदहला देने वाला हादसा हो गया. सोमवार शाम हुई जोरदार बारिश के बाद उफनाए नाले में एक 8 वर्षीय मासूम के डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह मासूम को नाले से बाहर निकाला गया. आनन-फानन में मासूम को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

करीब 50 मीटर तक बह गई : जानकारी के मुताबिक, लाला टोली निवासी अनीश की 8 साल की मासूम बेटी आफरीन टीले वाली मस्जिद के मदरसे से पढ़ाई कर घर लौट रही थी. सोमवार को हुई बारिश से गलियां जलमग्न थीं. वापस लौटते समय मासूम का पैर फिसलने से वह बारिश के बाद उफनाए नाले में जा गिरी. लगभग 50 मीटर तक बहने के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसे निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. परिजन पहले उसे निजी अस्पताल ले गये, जिसके बाद जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक बच्ची के पिता मोहम्मद अनीस अंसारी ने इस मामले में तिवारीपुर थाने में नगर निगम के ठेकेदार के खिलाफ तहरीर दी है. पिता अनीस अंसारी ने इस हादसे के लिए नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया है.

पिता ने कार्रवाई की मांग की : पिता अनीस अंसारी ने कहा कि वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है. उसकी बच्ची मदरसा में ट्यूशन पढ़ने ढाई बजे गई थी. शाम को 5:00 बजे घर लौट रही थी. इस दौरान इतना पानी बरस रहा था कि सड़क और नाला सब पानी से लबालब था. इस दौरान वह नाले के ऊपर ही चलती हुई आ रही थी. बीच में नाले का ढक्कन एक जगह खुला हुआ था, जिसमें वह गिर गई और डूब पर उसकी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

पार्षद शाहिद अख्तर ने बताया कि नाले पर स्लैप नहीं पड़ा हुआ था, जिसके चलते बच्ची का पैर चला गया औऱ वह बह गई. स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाले का स्लैप बहुत भारी होने के चलते उसे हटाने में बहुत समस्या आई. कुछ लड़कों ने नाले में उतरकर उसे बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा सके. घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर अधिकारी आए थे.

थानाध्यक्ष तिवारीपुर गौरव वर्मा ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. नगर निगम के अधिकारियों से भी बात की जा रही है. वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद मुकदमा दर्ज किया जायेगा. इस मामले में नगर निगम के कई उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया.





अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने कहा कि निगम इस हादसे से आहत है और पीड़ित परिवार के प्रति पूरी संवेदना रखता है. उन्होंने कहा कि यह बेहद हृदय विदारक घटना है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का स्पष्ट पता चल सकेगा. रिपोर्ट के आधार पर जो भी उचित और निष्पक्ष कार्रवाई होगी, वह की जाएगी. प्रथम दृष्टि में मामला गंभीर प्रतीत हो रहा है. उनका कहना है कि नाले की गहराई काफी कम थी, लेकिन इस मामले में हर बिंदु पर गहनता से जांच की जाएगी.

