पाकुड़ में सड़क हादसे में बच्ची की मौत, तेज रफ्तार हाइवा ने ली जान

पाकुड़ में एक तेज रफ्तार हाइवा की चपेट में आने से पांच वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई.

Road Accident in pakur
हादसे के दौरान लोगों की भीड़ (Etv Bharat)
Published : September 8, 2025 at 1:53 PM IST

पाकुड़: एक तेज रफ्तार हाइवा की चपेट में आने से पांच वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा सदर प्रखंड के सोनाजोड़ी गांव के पास हुआ. घटना के बाद ग्रामीणों ने वाहन चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. इस दौरान पाकुड़- दुमका मुख्य सड़क पर जाम की सूचना मिलने पर सदर बीडीओ समीर अलफ्रेड मुर्मू, सीओ अरविंद बेदिया अतिरिक्त दलबल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया.

मैं अपनी पोती को लेकर घर से निकला था और सड़क किनारे जा रहा था, तभी हिरणपुर की ओर से पत्थर से लदा एक वाहन तेजी से टक्कर मारते हुए बच्ची को घसीटते हुए आगे निकल गया, जिससे बच्ची की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई: मोहम्मद मुस्तफा, बच्ची के दादा

पाकुड़ में बच्ची की सड़क हादसे में मौत (Etv Bharat)

बनी रहती है हादसे की आशंका

वहीं इस घटना से दुखी अन्य ग्रामीण मोहम्मद रहमान अंसारी ने बताया कि सोनाजोड़ी गांव की मुख्य सड़क के पास प्राइमरी स्कूल के साथ साथ सदर अस्पताल, आईटीआई कॉलेज है. यहां प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं. इसके साथ ही इलाज के लिए कई मरीजों को आना जाना लगा रहता है. जिससे यहां पर हादसे की आशंका बनी रहती है.

स्पीड ब्रेकर होता तो हादसा नहीं होता: ग्रामीण

मोहम्मद रहमान अंसारी ने इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अब तक स्पीड ब्रेकर क्यों नहीं बनवाया गया है? उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि स्कूल, आईटीआई कॉलेज एवं सदर अस्पताल के पास ब्रेकर लगने चाहिए. साथ ही घटना में मृत बच्ची के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए.

ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास जारी है. ग्रामीणों द्वारा की गई डिमांड को अपने वरीय अधिकारियो के समक्ष रखा जाएगा: बबलू कुमार, थाना प्रभारी

