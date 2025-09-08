ETV Bharat / state

पाकुड़ में सड़क हादसे में बच्ची की मौत, तेज रफ्तार हाइवा ने ली जान

पाकुड़: एक तेज रफ्तार हाइवा की चपेट में आने से पांच वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा सदर प्रखंड के सोनाजोड़ी गांव के पास हुआ. घटना के बाद ग्रामीणों ने वाहन चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. इस दौरान पाकुड़- दुमका मुख्य सड़क पर जाम की सूचना मिलने पर सदर बीडीओ समीर अलफ्रेड मुर्मू, सीओ अरविंद बेदिया अतिरिक्त दलबल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया.

मैं अपनी पोती को लेकर घर से निकला था और सड़क किनारे जा रहा था, तभी हिरणपुर की ओर से पत्थर से लदा एक वाहन तेजी से टक्कर मारते हुए बच्ची को घसीटते हुए आगे निकल गया, जिससे बच्ची की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई: मोहम्मद मुस्तफा, बच्ची के दादा

पाकुड़ में बच्ची की सड़क हादसे में मौत (Etv Bharat)

बनी रहती है हादसे की आशंका

वहीं इस घटना से दुखी अन्य ग्रामीण मोहम्मद रहमान अंसारी ने बताया कि सोनाजोड़ी गांव की मुख्य सड़क के पास प्राइमरी स्कूल के साथ साथ सदर अस्पताल, आईटीआई कॉलेज है. यहां प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं. इसके साथ ही इलाज के लिए कई मरीजों को आना जाना लगा रहता है. जिससे यहां पर हादसे की आशंका बनी रहती है.