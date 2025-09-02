ETV Bharat / state

डासना जेल के कैदी बना रहे तरह-तरह की चीजें
डासना जेल के कैदी बना रहे तरह-तरह की चीजें (ETV BHARAT)
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद की डासना जेल परिसर के बाहर बनाए गए डासना जेल आउटलेट में इन दिनों विभिन्न प्रकार के उत्पाद बिक्री के लिए डिस्प्ले किए गए हैं. ये सभी चीजें जेल में कैदियों द्वारा बनाई गई हैं, जिसमें जूते, सुंदर पेंटिंग्स, विभिन्न प्रकार के होम डेकोर के सामान, भगवान की मूर्तियां गमले, घड़े, दिए आदि शामिल हैं. खास बात यह है कि इन्हें 'Made in Jail' के टैग के साथ बेचा जा रहा है, जो क्वालिटी में अच्छे होने के साथ काफी किफायती भी हैं.

आउटलेट में कई तरह के डेली वियर, फॉर्मल और कैजुअल जूते मौजूद हैं, जिनकी कीमत मात्र 300 रुपये से शुरू होती है. वहीं बंदियों द्वारा तैयार की गई पेंटिंग्स 6 हजार रुपए से शुरू हैं. डासना जेल का यह प्रयास समाज को यह संदेश दे रहा है कि सलाखों के पीछे रहने वाले कैदियों में भी प्रतिभा छुपी हो सकती है.

कैदी तैयार कर रहे विभिन्न प्रकार के उत्पाद, जेल आउटलेट में किया गया डिस्प्ले (ETV Bharat)

जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया, डासना जेल आउटलेट की शुरुआत की गई है. आउटलेट में जेल के बंदियों के बनाए प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जिन्हें आम लोग खरीद सकते हैं. इससे होने वाली आमदनी को बंदियों के कल्याण के लिए प्रयोग में लाया जाता है. जिला कारागार गाजियाबाद में होम डेकोर की आइटम्स, पेटिंग, दिवाली को लेकर इलेक्ट्रिक दिए, आदि तैयार किया जा रहे हैं. इंटर जेल कोऑर्डिनेशन के तहत आगरा जेल में बंदियों द्वारा तैयार किए गए जूतों को भी डासना जेल आउटलेट में रखा गया है.

जेल प्रशासन का कहना है कि फिलहाल आउटलेट की शुरुआत कर दी गई है. आने वाले दिनों में अन्य प्रोडक्ट्स भी आउटलेट में उपलब्ध होंगे. कैदी अब घर के मंदिरों में रखे जाने वाली भगवान की मूर्तियों के कपड़े भी तैयार कर रहे हैं. जेल परिसर में सिलाई का ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है. जेल प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आउटलेट में छोटे बच्चों के लिए कपड़े भी उपलब्ध कराया जा सकें.

कैदी द्वारा बनाया गया भगवान की मूर्तियों के लिए पालना
कैदी द्वारा बनाया गया भगवान की मूर्तियों के लिए पालना (ETV Bharat)

इतना ही नहीं, यह भी प्रयास किया जा रहा है कि जेल में रहकर बंदी विभिन्न प्रकार के हुनर सीख सकें, जिससे कि न सिर्फ उनके समय का सदुपयोग हो सके बल्कि रिहाई के बाद हुनर का इस्तेमाल खुद को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में खुद को दोबारा स्थापित करने के लिए कर सके. बंदियों की रुचि के अनुसार उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाते हैं.

