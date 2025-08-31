ETV Bharat / state

'भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा वोट चोरी करना कोई नहीं जानता'- अभय चौटाला

इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने भिवानी दौरे के दौरान सीएम नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के साथ-साथ जेजेपी पर हमलावर दिखे.

Abhay Chautala In Bhiwani
भिवानी दौरे पर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 31, 2025 at 10:40 AM IST

भिवानी: देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे देवीलाल की जयंती 25 सितंबर को इनेलो की ओर से रोहतक में मनाया जायेगा. आयोजन के दौरान रैली में भीड़ के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयारी की जा रही है. इनेलो की ओर से रैली के लिए राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में शनिवार को इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला भिवानी पहुंचे. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस भाजपा की बी टीम है. लोगों के सामने कांग्रेस का असली चेहरा आ चुका है.' वहीं वोट चोरी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 'भूपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े वोट चोर हैं'. इस दौरान उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था पर सीएम नायब सिंह पर जमकर हमला बोला. उन्होंने जेजेपी पर फिर से लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया.

'रोहतक रैली अभी तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी': 25 सितंबर को देवीलाल की जयंती को लेकर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला हर हलके में मीटिंग कर लोगों को रोहतक पहुंचने का निमंत्रण दे रहे हैं. इसी कड़ी में शनिवार को बवानीखेड़ा हलके की मीटिंग की गई. इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया. इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि 'वे 51 हलकों की मीटिंग ले चुके हैं और 8 सितंबर तक प्रदेश के हर हलके को कवर कर लेंगे. लोगों में देवीलाल जयंती को लेकर बड़ा जोश है. ऐसे में रोहतक रैली अभी तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी.' उन्होंने कहा कि 'अब लोग के सामने कांग्रेस का असली चेहरा आ चुका है कि कौन भाजपा की बी टीम के रूप में काम करता है. वहीं जेजेपी ने भी लोगों से जो विश्वासघात किया, उसके भी सबूत सामने आ चुके हैं. अभय ने कहा कि लोग भाजपा से परेशान हैं. ऐसे में अगली सरकार इनेलो की होगी.'

भिवानी पहुंचे इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला (Etv Bharat)

'खुद वोट चोरी करने वाले चोरी-चोरी चिल्ला रहे हैं': वहीं वोट चोरी के मुद्दे पर अभय चौटाला ने पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेन्द्र हुड्डा पर जमकर कटाक्ष किए. अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि सबसे हुड्डा से ज्यादा वोट चोरी करने कोई और नहीं जानता है. हुड्डा ने पहले राज्यसभा में स्याही बदल कर और अब उचाना में कांग्रेस उम्मीदवार रहे बृजेंद्र को हरवा कर वोट चोरी की. उन्होंने कहा कि खुद वोट चोरी करने वाले चोरी-चोरी चिल्ला रहे हैं.'

एक साल तक सीएम सो रहे थे क्या? हरियाणा में खराब कानून व्यवस्था पर अभय चौटाला सीएम नायब सैनी पर खूब बरसे. अभय ने कहा कि 'हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवालिया पीट चुका है.' वहीं सीएम द्वारा पुलिस को फ्री हैंड करने को लेकर कहा कि 'अभी एक साल तक सीएम सो रहे थे क्या? प्रदेश का नाश करके अब पुलिस को फ्री हैंड करने की बात कह कर बचना चाहते हैं.' अभय ने कहा कि 'नायब सैनी को लोगों ने सीएम खुद की और सामाजिक सुरक्षा को लेकर बनाया था.'


