ETV Bharat / state

इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर वार, बोले 'भाजपा की B टीम है'

भिवानी पहुंचे इनेलो की छात्र इकाई इनसो अध्यक्ष विधायक अर्जुन चौटाला ने पूर्व सीएम कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमकर निशाना साधा.

ARJUN CHAUTALA ON BHUPINDER HOODA
इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 15, 2025 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: इंडियन नेशनल लोकदल की छात्र इकाई इनसो के अध्यक्ष सह विधायक अर्जुन चौटाला रविवार को भिवानी दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा "जो लोग इनेलो पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते थे, उसमें बी टीम का मतलब है B फोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा." उन्होंने कहा "भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के कई विधायकों को हराने का काम किया है. हुड्डा ने बृजेंद्र सिंह को हराया और अनिल विज को जिताने का काम किया है. यह कोई छुपी हुई बात थोड़ी है. उसकी भी बात छोड़िए आज कांग्रेस यह बात इसलिए कर रही है की मैसेज लोगों के बीच जा सके."

कांग्रेस को भाजपा के इशारे का इंतजारः कांग्रेस के नेता विपक्ष न चुने जाने के सवाल पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि "इनका नेता प्रतिपक्ष तब बनेगा जब बीजेपी वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इशारा कर देंगे. इसने बना दें. जब तक नहीं कहेंगे तब तक नहीं होगा." कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई अन्य दलों से आये कुछ लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलवाई. उन्होंने इस दौरान कहा कि "पार्टी के पुराने साथी हैं. दुबारा पार्टी में आये हैं. इनका फिर से स्वागत है."

भिवानी में इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा निशाना (Etv Bharat)

नरेंद्र मोदी की रैली की भांति किसानों को मुआवजा मिलेः जलभराव से प्रभावित क्षेत्र के सवाल पर विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि "सरकार ने कहा है कि प्रति एकड़ 6000 मुआवजे देंगे. 6000 का मतलब एक महीने के 500 लेकिन मनरेगा के अंदर जो दिहाड़ी करता है, उसे 450 प्रतिदिन मिलते हैं. वहीं नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई वहां किसानों को 50 हजार रुपये मुआवजा दिया था उसी तरह प्रदेश के किसानों को भी प्रति एकड़ 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाए."

ये भी पढ़ें-"संगठन के अभाव में हुई गुटबाजी की चर्चाएं", कुमारी शैलजा ने हरियाणा कांग्रेस में आपसी खींचतान पर दी सफाई

For All Latest Updates

TAGGED:

INLD MLA ARJUN CHAUTALAइनेलो विधायक अर्जुन चौटालाइंडियन नेशनल लोकदलINLD MLA ARJUN CHAUTALA IN BHIWANIARJUN CHAUTALA ON BHUPINDER HOODA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.