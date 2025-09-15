ETV Bharat / state

इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर वार, बोले 'भाजपा की B टीम है'

भिवानी: इंडियन नेशनल लोकदल की छात्र इकाई इनसो के अध्यक्ष सह विधायक अर्जुन चौटाला रविवार को भिवानी दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा "जो लोग इनेलो पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते थे, उसमें बी टीम का मतलब है B फोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा." उन्होंने कहा "भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के कई विधायकों को हराने का काम किया है. हुड्डा ने बृजेंद्र सिंह को हराया और अनिल विज को जिताने का काम किया है. यह कोई छुपी हुई बात थोड़ी है. उसकी भी बात छोड़िए आज कांग्रेस यह बात इसलिए कर रही है की मैसेज लोगों के बीच जा सके."

कांग्रेस को भाजपा के इशारे का इंतजारः कांग्रेस के नेता विपक्ष न चुने जाने के सवाल पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि "इनका नेता प्रतिपक्ष तब बनेगा जब बीजेपी वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इशारा कर देंगे. इसने बना दें. जब तक नहीं कहेंगे तब तक नहीं होगा." कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई अन्य दलों से आये कुछ लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलवाई. उन्होंने इस दौरान कहा कि "पार्टी के पुराने साथी हैं. दुबारा पार्टी में आये हैं. इनका फिर से स्वागत है."