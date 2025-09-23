"इनेलो को बदनाम करने में लगा है भूपेंद्र हुड्डा का गिरोह" सबूत दिखाकर इनेलो विधायक ने हुड्डा पिता-पुत्र पर लगाए गंभीर आरोप
डबवाली विधायक आदित्य देवीलाल ने हुड्डा पिता-पुत्र पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही कहा-"फर्जी पीए बनकर कॉल करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई."
Published : September 23, 2025 at 12:17 PM IST
सिरसा: हरियाणा के सिरसा जिला में डबवाली विधानसभा सीट से इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने पिता-पुत्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि "भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो को बदनाम करने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है." दरअसल, 25 सितंबर को इनेलो रोहतक में रैली का आयोजन कर रही है. जिसके चलते सियासी पारा चरम पर है.
हुड्डा पिता-पुत्र पर गंभीर आरोप: आदित्य देवीलाल ने कहा कि "जिस व्यक्ति ने उनके फर्जी पीए बनकर फोन किया था और रैली को पैसों के हवाले से बदनाम करने की कोशिश की है, उस व्यक्ति के बारे में पता किया तो उसके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ कई फोटो मिले हैं. कई बार उनके साथ कार्यक्रम में भी देखा गया है. इससे जुड़ी कुछ फोटो उन्होंने मीडिया के सामने भी पेश की है. अब उसके खिलाफ पुलिस को भी शिकायत दी गई है. शिकायत मिलने पर डबवाली पुलिस ने भी उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है."
"पिता-पुत्र ने दिया बीजेपी का साथ": आदित्य देवीलाल ने कहा कि "बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है. बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में बैठाने के पीछे भी कांग्रेस का हाथ है. जबकि जनता नहीं चाहती थी कि बीजेपी की सरकार बने. कांग्रेस में जयचंद की भूमिका निभाने वालों ने ऐसा कर बीजेपी की सरकार बनाने में भूमिका निभाई है. यह जनभावना के साथ खिलवाड़ है. बैकडोर से समझौता कर बापू-बेटा ने बीजेपी की सरकार बनाने का सहयोग किया है."
"राजनीतिक गढ़ है रोहतक": आदित्य देवीलाल ने कहा कि "रोहतक राजनीतिक गढ़ माना जाता है. ताऊ देवीलाल ने रोहतक से ही हिंदुस्तान की राजनीति को पलटने का काम किया था. पूरे देश से कांग्रेस को हटाने का काम किया था". आदित्य देवीलाल ने कहा कि "लोगों को फोन कर मेरा पीए होने का फर्जी दावा किया जाता है. वर्करों को कहते हैं कि आप पैसे से लोग इकट्ठे करो, हम पैसे देंगे. इसका एक ऑडियो रविवार को मिला है."
"इनेलो को बदनाम करने की कोशिश": विधायक ने कहा कि "जब उसकी हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि उसका नाम सुनील है और इनेलो की छवि खराब करना उनका मकसद है. इनेलो को बदनाम कर यह साबित करना था कि रैली पैसों के दम पर हो रही है. ताऊ देवीलाल का वर्कर-साथी गरीब, लेकिन बेईमान नहीं है. इनेलो का वर्कर अपनी भावना से ऊपर उठा. जब वह उठा तो इन कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है. दर्द सिर्फ बाप-बेटे को हो रहा है".
ये भी पढ़ें: बीरेंद्र सिंह के बयान पर बोले भूपेंद्र हुड्डा- "आई एम नाइदर रिटायर्ड, नोर टायर्ड", महम कांड को लेकर अभय चौटाला पर साधा निशाना
ये भी पढ़ें: जींद में 98 साल के किसान ने जीती कानूनी जंग, बारिश से बर्बाद फसल का तीन साल बाद मिला मुआवजा