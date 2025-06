ETV Bharat / state

सुनैना चौटाला का बीजेपी पर निशाना, बोलीं- 'बीजेपी का साथ नहीं चाहिए, विपक्ष में बैठना मंजूर' - SUNAINA CHAUTALA ON BJP

Sunaina Chautala on BJP ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : June 16, 2025 at 9:19 AM IST | Updated : June 16, 2025 at 10:29 AM IST 2 Min Read

जींद: हरियाणा के जींद में इनेलो महिला शाखा का कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार को जींद पंजाबी धर्मशाला में आयोजित किया गया. इसकी अध्यक्षता महिला जिला प्रधान सरोज कुंडू ने की. मुख्य वक्ता के तौर पर महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला उपस्थित रहीं. वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर महिला प्रदेशाध्यक्ष तनुजा ने शिरकत की. बीजेपी के साथ गठबंधन से इनकार: इस दौरान सुनैना चौटाला ने बीजेपी पर पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार महिला विरोधी है. उन्होंने इनेलो-बीजेपी गठबंधन को लेकर कहा कि बीजेपी खुद इनेलो से गठबंधन करने आई थी. इनेलो कभी बीजेपी से गठबंधन नहीं करेगी, हम विपक्ष में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे. लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार नहीं बनाएंगे. इनेलो नेता सुनैना चौटाला (Etv Bharat)

