मनीषा मौत मामले में इनेलो नेता सुनैना चौटाला का बड़ा बयान, बोलीं 'प्रभावी लोगों को छुपाना चाहती है सरकार'

इनेलो प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला है.

INLD Attack On Congress And BJP
इनेलो नेता सुनैना चौटाला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 26, 2025 at 2:29 PM IST

भिवानीः इनेलो नेता सुनैना चौटाला मंगलवार को भिवानी दौरे पर थीं. इस दौरान उन्होंने 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली चौधरी देवीलाल की जयंती के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आमंत्रण दिया. रैली को संबोधित करती हुई सुनैना चौटाला बोलीं रोहतक में देवीलाल की जयंती पर आयोजित होने वाली रैली इनेलो का ही नया रिकॉर्ड तोड़ेगी और 36 बिरादरी के लोग शामिल होंगे. आयोजन में जनसैलाब उमड़ेगा.

'एक पोस्टमार्टम में मर्डर दूसरे में सुसाइड कैसे?': बैठक के बाद सुनैना चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने मनीषा मामले में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे मामले में प्रभावी लोगों को छुपाने की कोशिश की जा रही. उन्होंने कहा कि मामले में एसपी को बदल गया. खुद की कम्युनिटी को ही कम्युनिटी से लड़वाने का काम सरकार ने किया. उन्होंने कहा कि मनीषा मामले में पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर दिखाया गया और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड घोषित किया गया. इन तमाम चीजों को आज जनता देख रही है. उन्होंने कहा कि मैं जनता से अपील करती हूं, अगर मामले में फैसला आपके मुताबिक ना हो तो वोट की चोट देने का काम जनता करे.

भिवानी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक को संबोधित करतीं सुनैना चौटाला (Etv Bharat)

'बेटी को न्याय न मिलने का कारण भारतीय जनता पार्टी है': मनीषा मामले में मुख्यमंत्री के द्वारा विपक्ष को राजनीति न किए जाने के सवाल पर सुनैना चौटाला ने कहा कि विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है, जनता की आवाज बन रहे हैं. सुनैना चौटाला ने कहा आप ने राजनीति करने का मौका दिया ही क्यों? उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से जांच करवाते तो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता. उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सरकारी इस पूरे मामले को दबाना चाहती है और प्रभावी लोगों को इस पूरे मामले में छुपाना चाहती है. उन्होंने आगे कहा कि मैं मनोहर लाल जी को कहूंगी की बेटी को न्याय न मिलने का कारण भारतीय जनता पार्टी है.

'हरियाणा में पुलिस को रेप-मर्डर करवाने की छूट': मुख्यमंत्री की ओर से पुलिस को हरियाणा में छूट देने के बयान पर सुनैना चौटाला ने निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पुलिस को छूट दे रखी है, हरियाणा में मर्डर करवाने की, रेप करवाने की, और जब हमारी बेटियों का मर्डर हो जाता है उसको छुपाने की. उन्होंने कहा कि एक पुलिस अधिकारी जो डीएसपी रैंक का अगर एक नेता का बेटा किसी रैली में नाम ना होने के कारण रोक दिया जाता है कि आप रैली में नहीं जा सकते उस नेता के बेटे को डीएसपी द्वारा पांव पकड़वाए गए. उन्होंने कहा कि पांव तो पकड़वाय जाते हैं लेकिन बदमाश नहीं पकड़े जाते हैं.

'हरियाणा में सरकार पूर्ण रूप से विफल है': सुनैना चौटाला ने हरियाणा में अपराध पर कहा कि आज प्रदेश में 26 से अधिक गैंग एक्टिव है. जींद जैसे जिले में एक महीने में 17-17 मर्डर होना और खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले में शराब के ठेकों के लिए मर्डर हो जाना. यह इस बात का सबूत है कि यह सरकार पूर्ण रूप से विफल है. ना कोई प्रशासन है, ना कोई सरकार है.

वोट चोरी मामले की निष्पक्ष जांच होः राहुल गांधी द्वारा चलाए जा रहे वोट चोरी अभियान पर सुनैना चौटाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगी कि इस पूरे मामले में संज्ञान ले. अगर ऐसा है तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हमारा लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मैं इसके पक्ष में हूं कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए.

'हुड्डा खुद की पार्टी के साथ विश्वास घात करते हैं': भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा में निष्पक्ष चुनाव को लेकर दिए गए बयान में सुनैना चौटाला ने कहा कि मैं हरियाणा के कोने-कोने में जा रही हूं पर हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है की बाबू-बेटे ने हमारा नाश कर दिया. उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में भाजपा सरकार बैठी है तो वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बदौलत बैठी है क्योंकि इन्होंने ईडी के डर से पूरी कांग्रेस को भाजपा के हाथों बेचने का काम किया. उन्होंने कहा कि 72 टिकट इन्होंने दिया जिनमें से 16 सिटिंग एमएलए ऐसे थे जो चुनाव नहीं जीतेंगे. सोनीपत सीट पर आप एग्जांपल देखेंगे कि उनकी एक ही सीट आई बाकी सीट नहीं आई. उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद की पार्टी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करते हैं. किरण चौधरी इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है. उन्होंने कहा कि किरण चौधरी ने खुद कहा बाबू-बेटा मेज के नीचे से खुद हाथ मिलाते हैं तो मैंने सोचा मैं खुद क्यों ना दूसरी साइड चली जाऊं.

