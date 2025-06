ETV Bharat / state

राज्यसभा चुनाव पर अभय चौटाला का बड़ा बयान, बोले- 'बीजेपी-कांग्रेस की मिलीभगत, किरण चौधरी ने भाजपा को किया सपोर्ट' - ABHAY CHAUTALA ON HARYANA BJP

अभय चौटाला का बीजेपी-कांग्रेस पर निशाना ( Etv Bharat )

Published : June 24, 2025 at 9:26 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 10:19 AM IST

नूंह: हरियाणा के निर्दलीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा किरण चौधरी के कांग्रेस में रहते हुए उनके पक्ष में वोट डालने के खुलासे पर राज्य में नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है. अब इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी अपना बयान जारी किया है. अभय चौटाला ने कहा कि इनमें से कोई दूध से धुला हुआ नहीं है. यह तब भी बीजेपी के साथ मिले हुए थे. उस वक्त किरण भी कांग्रेस में थी. भाजपा और कांग्रेस मिली हुई थी. बाद में भी यह लोग मिले हुए थे. 'बीजेपी-कांग्रेस ने मिलकर राज्य को लूटा': वहीं, अभय चौटाला ने कहा कि आज भी अगर किरण चौधरी यह कह रही है कि हुड्डा ने कांग्रेस का भट्टा बैठाया है, तो इसका मतलब यह है कि उसने भाजपा की मदद करी है. अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सब मिलकर प्रदेश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं. इस प्रदेश की जो ताकत बढ़नी चाहिए थी, वह कमजोर हुई है. जो पैसा इस प्रदेश में खर्च होना चाहिए था, वह लुटेरे अपनी जेब में डाल गए. 'कर्ज में डूबा हरियाणा': अभय चौटाला ने कहा कि अगर प्रदेश तरक्की कर रहा है, तो फिर प्रदेश साढ़े 3 लाख करोड़ का कर्जदार क्यों है. जो तरक्की करेगा उस पर कर्ज थोड़ा होगा. मैंने सुना है की कर्ज बढ़ जाता है, तो फिर उसका अंत होना लाजमी है. इन्होंने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया. बता दें कि अभय सिंह चौटाला सोमवार को उमराव फार्म बडकली चौक पर इनेलो उम्मीदवार रहे हबीब हवन नगर के यहां जिला परिषद उपचुनाव में जीत की मुबारकबाद देने आए थे.

