दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस के नाम पर पेरेंट्स के साथ हो रहा था अन्याय, हमने लगाई रोक: सीएम रेखा गुप्ता - DELHI FEE REGULATION BILL

नई दिल्ली: दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद से शनिवार को दिल्ली सचिवालय में मुलाकात की. इस दौरान अभिभावकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलकर के उन्हें दिल्ली में स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि को रोकने के लिए बिल लाने के लिए बधाई दी. इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अभिभावकों के साथ एक लंबे समय से अन्याय हो रहा था. पिछली सरकार ने फीस वृद्धि को रोकने के लिए किसी प्रकार का कोई नियम नहीं बनाया था. स्कूल में लगातार फीस बढ़ती थी, लेकिन उस पर कोई भी रोक नहीं लग रही थी पर मौजूदा सरकार ने इसे लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली के सभी 1677 निजी स्कूलों की फीस होगी अब रेगुलेट : सरकार ने एक्ट बनाया है, जिसमें दिल्ली के सभी 1677 निजी स्कूल की फीस रेगुलेट हो पाएगी. अब नए बिल के अनुसार कमेटी बनेगी और कमेटी में सभी की सहमति के बाद ही फीस बढ़ पाएगी. पहली बार दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है और एक्ट बनाया है.

