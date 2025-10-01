ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- सामूहिक दुष्कर्म में पीड़िता की चोट साक्ष्य के रूप में जरूरी नहीं

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को आई चोट अपराध स्थापित करने के लिए साक्ष्य के रूप में जरूरी नहीं है. कोर्ट ने कहा कि बहुत संभव है कि पीड़िता ने डर के कारण विरोध न किया हो या शराब या अन्य किसी नशीली दवा के प्रभाव में बेहोश हो और प्रतिरोध करने में असमर्थ हो.

पीड़िता ने हर बार एक ही बयान दिया: कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ अभियुक्त इरफान उर्फ गोलू की दोष सिद्धि बरकरार रखी है. साथ ही तीन अन्य को संदेह का लाभ देते हुए उनकी दोष सिद्धि निरस्त कर दी. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता शराब पीने के लिए मजबूर किए जाने और फिर रात भर चार लोगों द्वारा दुष्कर्म करने संबंधी बयान पर अडिग रही.

सेशंस कोर्ट ने चार लोगों को दोषी करार दिया था: महोबा के चरखारी थाने में 13 जनवरी 2015 को दर्ज कराई गई एफआईआर में 15 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे शराब पीने के लिए मजबूर करने के बाद चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. दो आरोपी नामजद और दो अज्ञात थे.

सत्र न्यायाधीश ने दो मार्च 2017 के निर्णय में इरफान पुत्र शहजादे, इरफान उर्फ गोलू पुत्र हबीब, रितेश उर्फ शानू और मानवेंद्र उर्फ कल्लू को आईपीसी की धारा 376-डी के तहत दोषी ठहराया और प्रत्येक को 20 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.