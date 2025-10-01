ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- सामूहिक दुष्कर्म में पीड़िता की चोट साक्ष्य के रूप में जरूरी नहीं

अदालत ने कहा, पीड़िता ने डर के कारण विरोध न किया हो या शराब-नशीली दवा से बेहोश हो और प्रतिरोध करने में असमर्थ हो.

Published : October 1, 2025 at 11:27 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को आई चोट अपराध स्थापित करने के लिए साक्ष्य के रूप में जरूरी नहीं है. कोर्ट ने कहा कि बहुत संभव है कि पीड़िता ने डर के कारण विरोध न किया हो या शराब या अन्य किसी नशीली दवा के प्रभाव में बेहोश हो और प्रतिरोध करने में असमर्थ हो.

पीड़िता ने हर बार एक ही बयान दिया: कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ अभियुक्त इरफान उर्फ गोलू की दोष सिद्धि बरकरार रखी है. साथ ही तीन अन्य को संदेह का लाभ देते हुए उनकी दोष सिद्धि निरस्त कर दी. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता शराब पीने के लिए मजबूर किए जाने और फिर रात भर चार लोगों द्वारा दुष्कर्म करने संबंधी बयान पर अडिग रही.

सेशंस कोर्ट ने चार लोगों को दोषी करार दिया था: महोबा के चरखारी थाने में 13 जनवरी 2015 को दर्ज कराई गई एफआईआर में 15 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे शराब पीने के लिए मजबूर करने के बाद चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. दो आरोपी नामजद और दो अज्ञात थे.

सत्र न्यायाधीश ने दो मार्च 2017 के निर्णय में इरफान पुत्र शहजादे, इरफान उर्फ गोलू पुत्र हबीब, रितेश उर्फ शानू और मानवेंद्र उर्फ कल्लू को आईपीसी की धारा 376-डी के तहत दोषी ठहराया और प्रत्येक को 20 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

इरफान ने सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी: इरफान ने सजा के आदेश को अपील में चुनौती दी. कहा गया कि पीड़िता ने अपनी मां को चारों आरोपियों के नाम बताए तो एफआईआर में केवल दो को नामजद किया गया, दो अन्य की पहचान घटना के सात-आठ महीने बाद की गई. यह अविश्वसनीय है. कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला मनगंढ़त है. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की गवाही सुसंगत और विश्वसनीय है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया: हालांकि स्पष्ट रूप से पहचाना गया एकमात्र अभियुक्त इरफान उर्फ गोलू ही है. कोर्ट ने राजू उर्फ उमाकांत बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी की कि भले ही पीड़िता के होठ पर चोट के अलावा कोई अन्य चोट न हो, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न नहीं किया गया.

