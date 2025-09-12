ETV Bharat / state

नक्सलियों के खिलाफ अभियान में दोबारा शामिल होना चाहते हैं जख्मी जवान रोहित, मुठभेड़ की बताई कहानी

पलामूः तीन सितंबर की रात पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल में पुलिस एवं नक्सली संगठन टीएसपीसी के साथ भीषण मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में पुलिस के दो जवान संतन मेहता और सुनील राम शहीद हुए, जबकि रोहित कुमार जख्मी हो गए थे. उनको मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया था.

फिर से नक्सलियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं रोहित कुमार

रोहित कुमार का इलाज फिलहाल एक निजी अस्पताल में चल रहा है और उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है. पुलिस जवान रोहित कुमार ने मुठभेड़ की कई बातों को साझा किया है. रोहित बताते हैं कि इस मुठभेड़ में उन्होंने भाई संतन एवं सुनील को खोया है. ठीक होने के बाद वह एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान में शामिल होना चाहते हैं और अपने साथियों का बदला लेना चाहते हैं.

मुठभेड़ में साथियों को खोने का अफसोस

रोहित बताते हैं कि अचानक सब कुछ हुआ था वह 200 मीटर की दूरी पर थे. सर्च अभियान में के दौरान उनके साथी संतन ने कुछ खाने की इच्छा जताई थी. उन्हें अफसोस है कि वे उसे कुछ खिला नहीं पाए. उस मंजर को याद करते हुए रोहित कुमार बताते हैं कि उन्हें फिर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान में मौका मिलना चाहिए.