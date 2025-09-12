नक्सलियों के खिलाफ अभियान में दोबारा शामिल होना चाहते हैं जख्मी जवान रोहित, मुठभेड़ की बताई कहानी

नक्सलियों के खिलाफ अभियान में दोबारा शामिल होना चाहते हैं जख्मी जवान रोहित, मुठभेड़ की बताई कहानी
पलामू में नक्सली संगठन के साथ भीषण मुठभेड़ में घायल हुए रोहित कुमार ने फिर से उनके खिलाफ अभियान में शामिल होने की इच्छा जताई.
Published : September 12, 2025 at 1:12 PM IST
पलामूः तीन सितंबर की रात पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल में पुलिस एवं नक्सली संगठन टीएसपीसी के साथ भीषण मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में पुलिस के दो जवान संतन मेहता और सुनील राम शहीद हुए, जबकि रोहित कुमार जख्मी हो गए थे. उनको मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया था.
फिर से नक्सलियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं रोहित कुमार
रोहित कुमार का इलाज फिलहाल एक निजी अस्पताल में चल रहा है और उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है. पुलिस जवान रोहित कुमार ने मुठभेड़ की कई बातों को साझा किया है. रोहित बताते हैं कि इस मुठभेड़ में उन्होंने भाई संतन एवं सुनील को खोया है. ठीक होने के बाद वह एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान में शामिल होना चाहते हैं और अपने साथियों का बदला लेना चाहते हैं.
मुठभेड़ में साथियों को खोने का अफसोस
रोहित बताते हैं कि अचानक सब कुछ हुआ था वह 200 मीटर की दूरी पर थे. सर्च अभियान में के दौरान उनके साथी संतन ने कुछ खाने की इच्छा जताई थी. उन्हें अफसोस है कि वे उसे कुछ खिला नहीं पाए. उस मंजर को याद करते हुए रोहित कुमार बताते हैं कि उन्हें फिर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान में मौका मिलना चाहिए.
रोहित के पैर में गोली लगी थी
दरअसल 3 सितंबर की रात पुलिस टीएसपीसी के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी एवं पुलिस की तरफ से 50 से अधिक राउंड फायरिंग हुई थी. पुलिस ने टीएसपीसी के कमांडर शशिकांत के खिलाफ तीन सर्च टीम बनाई थी. जिस टीम के साथ मुठभेड़ हुई थी उसी टीम में रोहित भी शामिल थे. रोहित को घुटने के ऊपरी भाग के पास गोली लगी थी.
