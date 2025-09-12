ETV Bharat / state

नक्सलियों के खिलाफ अभियान में दोबारा शामिल होना चाहते हैं जख्मी जवान रोहित, मुठभेड़ की बताई कहानी

पलामू में नक्सली संगठन के साथ भीषण मुठभेड़ में घायल हुए रोहित कुमार ने फिर से उनके खिलाफ अभियान में शामिल होने की इच्छा जताई.

NAXALITE ORGANIZATION TSPC
घायल पुलिस जवान रोहित कुमार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2025 at 1:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः तीन सितंबर की रात पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल में पुलिस एवं नक्सली संगठन टीएसपीसी के साथ भीषण मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में पुलिस के दो जवान संतन मेहता और सुनील राम शहीद हुए, जबकि रोहित कुमार जख्मी हो गए थे. उनको मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया था.

फिर से नक्सलियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं रोहित कुमार

रोहित कुमार का इलाज फिलहाल एक निजी अस्पताल में चल रहा है और उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है. पुलिस जवान रोहित कुमार ने मुठभेड़ की कई बातों को साझा किया है. रोहित बताते हैं कि इस मुठभेड़ में उन्होंने भाई संतन एवं सुनील को खोया है. ठीक होने के बाद वह एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान में शामिल होना चाहते हैं और अपने साथियों का बदला लेना चाहते हैं.

जानकारी देते घायल पुलिस जवान (Etv Bharat)

मुठभेड़ में साथियों को खोने का अफसोस

रोहित बताते हैं कि अचानक सब कुछ हुआ था वह 200 मीटर की दूरी पर थे. सर्च अभियान में के दौरान उनके साथी संतन ने कुछ खाने की इच्छा जताई थी. उन्हें अफसोस है कि वे उसे कुछ खिला नहीं पाए. उस मंजर को याद करते हुए रोहित कुमार बताते हैं कि उन्हें फिर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान में मौका मिलना चाहिए.

रोहित के पैर में गोली लगी थी

दरअसल 3 सितंबर की रात पुलिस टीएसपीसी के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी एवं पुलिस की तरफ से 50 से अधिक राउंड फायरिंग हुई थी. पुलिस ने टीएसपीसी के कमांडर शशिकांत के खिलाफ तीन सर्च टीम बनाई थी. जिस टीम के साथ मुठभेड़ हुई थी उसी टीम में रोहित भी शामिल थे. रोहित को घुटने के ऊपरी भाग के पास गोली लगी थी.

इसे भी पढ़ें-

मुठभेड़ में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, झारखंड पुलिस की घोषणा मार्च 2026 तक खत्म हो जाएंगे नक्सली

पलामू मुठभेड़ में पुलिस जवान को लगी 9 गोली, 15 मिनट तक लगातार होती रही फायरिंग, शशिकांत गंझू के बारे में थी सटीक सूचना

पलामू में भीषण मुठभेड़, दो जवान शहीद, TSPC नक्सलियों के साथ हुआ एनकाउंटर

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE JAWAN ROHIT KUMARPOLICE AND NAXALITE ENCOUNTERसंतन मेहता और सुनील राम शहीदमेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटलNAXALITE ORGANIZATION TSPC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.