रांची: झारखंड में अक्सर गर्भवती या मरीजों को खाट पर लादकर अस्पताल ले जाते लोगों की तस्वीरें सामने आती रहती हैं. बचाव में गांव तक सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस नहीं जा पाने की दुहाई दी जाती है. कई बार समय पर इलाज नहीं होने से मरीजों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है. लेकिन अब झारखंड का स्वास्थ्य महकमा अपने ही चिकित्सक को नाजुक हालात में एंबुलेंस सेवा नहीं देने का आरोप लगा है. आदिवासी समाज की महिला चिकित्सक डॉ पूनम बारला ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. हालांकि डॉ पूनम बारला के आरोपों को जरमुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ सुनील कुमार सिंह ने मनगढ़ंत, बेबुनियाद और झूठा करार दिया है. खास बात है कि प्रभारी के खिलाफ झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ विरोध प्रदर्शन कर चुका है.

डॉ पूनम बारला ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र

मामला दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला के दौरान सिंह द्वार के समीप लगाए गये स्वास्थ्य शिविर से जुड़ा है. जहां हाई प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन रेगुलेटर के छिटक कर टकराने से महिला चिकित्सा पदाधिकारी की आंख को क्षति हुई है. आरोप है कि इसके बाद भी उन्हें कोलकाता ले जाने के लिए एंबुलेंस की सुविधा नहीं मिली. अब यह मामला विभागीय मंत्री और अपर मुख्य सचिव तक पहुंच गया है. पत्र के जरिए पीएचसी, तालझारी, दुमका की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ पूनम बारला ने ऑक्सीजन सिलेंडर में घालमेल के साथ-साथ कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं. उन्होंने सीधे तौर पर जरमुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ सुनील कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं.



हादसे की वजह और मदद के नाम पर टालमटोल - डॉ पूनम

घटना 29 जुलाई 2025 की है. बकौल डॉ पूनम, बिना रोस्टर या कार्यालय आदेश के बासुकीनाथ धाम श्रावणी मेला में सिंह द्वार के पास ड्यूटी में लगा दिया गया. ड्यूटी के दौरान एक ऑक्सीजन सिलेंडर का रेगुलेटर ज्यादा प्रेशर की वजह से छिटक कर डॉ पूनम बारला के चश्मे से जा टकराया. इसकी वजह से उनके दाहिने आंख में गंभीर चोट लग गयी. उस वक्त नर्सों ने दुमका के निजी अस्पताल एलएनजेपी तक पहुंचाया. वहां से रियो हॉस्पिटल, कोलकाता रेफर कर दिया गया. शाम 5.30 बजे उन्हें जरमुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया ताकि एंबुलेंस की व्यवस्था कर कोलकाता भेजा जा सके. लेकिन डॉ सुनील कुमार सिंह ने किसी तरह की मदद नहीं की. डॉ पूनम ने ईटीवी भारत को बताया कि कोलकाता में आंख की सर्जरी के बावजूद जरमुंडी प्रभारी ने हाल जानने के लिए एक फोन तक नहीं किया. झासा के साथियों ने जब विरोध प्रदर्शन किया, तब तक सिविल सर्जन का फोन आया.



नाजुक हालत में अपनी कार से गई कोलकाता - डॉ पूनम

डॉ पूनम ने बताया कि लाचार होकर रात 10.15 बजे उनके भाई अस्पताल पहुंचे और अपने निजी वाहन से कोलकाता ले गये. उस वक्त एम्बुलेंस की जरुरत थी. उनके भाई ने कहा था कि एंबुलेंस का सारा खर्च देने को तैयार हैं. फिर भी मेले का हवाला देकर एंबुलेंस नहीं दिया गया. तबतक डॉ पूनम आंख का दर्द झेलती रहीं. किसी तरह उनके भाई अगली सुबह करीब 6.30 बजे उनको कोलकाता लेकर पहुंचे. जहां शंकर नेत्रालय, मुकुंदपुर के चिकित्सकों ने फौरन सर्जरी का सुझाव दिया. 30 जून को आंख की सर्जरी हुई. फिर 2 से 3 माह बाद एक और सर्जरी की संभावना है.



मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है प्रभारी - डॉ पूनम

डॉ पूनम बारला का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जरमुंडी के प्रभारी डॉ सुनील कुमार सिंह अक्सर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं. बिना रोस्टर के ड्यूटी लगाते हैं. आंख में गंभीर चोट लगने के बावजूद 05 घंटे तक एंबुलेंस नहीं दिया. जब चिकित्सक का ये हाल है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा. डॉ पूनम बारला का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर की मिलीभगत से सिलेंडर की गुणवत्ता की जांच में लापरवाही बरती जा रही है. पूर्व में भी इसी सेंटर पर सिलेंडर फट चुका है.

इलाज में हुए खर्च की भरपाई करे विभाग - डॉ पूनम

डॉ पूनम बारला का कहना है कि उनके आंख के इलाज पर काफी पैसे खर्च हो रहे हैं. बाद में भी ऑपरेशन होना है. इसलिए इलाज के खर्च की भरपाई विभाग को उठानी चाहिए. उन्होंने पांच साल का कार्यकाल तालझारी, जरमुंडी में पूरा कर लिया है. अब आंख से जुड़े स्वास्थ्य लाभ का हवाला देते हुए गृह जिला हजारीबाग में पोस्टिंग कराना चाहती हैं.



डॉ पूनम बारला के सभी आरोप बेबुनियाद - डॉ सुनील

डॉ सुनील कुमार सिंह का कहना है कि डॉ पूनम बारला के सभी आरोप बेबुनियाद हैं. गलत तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर का नौब खोलने से गैस लीक हुआ था. इसकी वजह से उनके आंख में चोट लगी थी. उन्होंने खुद सीएचसी में प्राथमिक उपचार करवाया था. खुद उनके आंख का वीडियो बनाकर आई स्पेशलिस्ट को भेजा था. खुद अपनी गाड़ी से दुमका भेजा था. डॉ पूनम के भाई के आने पर एक ड्राइवर भी दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया. फिर उनके भाई की गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा कर कोलकाता भेजा गया. इस दौरान हर गतिविधि की जानकारी डीसी, एसडीओ और सिविल सर्जन को दी गई थी.

डॉ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि डॉ पूनम ने खुद कहा था कि एंबुलेंस की जरूरत नहीं है. इससे साफ है कि एक साजिश के तहत उनको बदनाम करने और फंसाने की कोशिश की जा रही है. क्योंकि इस प्रकरण पर सिविल सर्जन को लिखित में जवाब दिया जा चुका है. खुद एसडीओ भी मामले की जांच कर चुके हैं. रही बात सिलेंडर की गुणवत्ता की तो उसकी खरीद में प्रभारी की कोई भूमिका नहीं रहती है.