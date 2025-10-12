ETV Bharat / state

आईईडी विस्फोट में घायल हथिनी की मौत, सारंडा में वन्य जीव संरक्षण पर गहराया संकट!

चाईबासा: झारखंड के सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट की चपेट में आई घायल हथिनी की मौत हो गई है. शुक्रवार रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच हुई, जब हथिनी ने रात में फल और सब्जियां खाने के बाद दम तोड़ दिया. सुबह निगरानी टीम जब स्थल पर पहुंची तो उन्होंने हथिनी को मृत पाया.

इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर चिंता गहरा गई है. क्योंकि नक्सलियों द्वारा लगाए जा रहे विस्फोटक अब केवल सुरक्षा बलों के लिए ही नहीं, बल्कि जंगल के वन्य जीवों के लिए भी गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं.

पिछले सोमवार को आईईडी विस्फोट में हथिनी के पैर में गंभीर चोटें आई थीं और उसकी उंगलियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं. वन विभाग और गुजरात से आई वनतारा टीम ने मिलकर हथिनी का उपचार किया. उसे ट्रैंकुलाइज कर एंटीबायोटिक और पेनकिलर दवाएं दी गईं. ये टीम कई दिनों तक लगातार उसकी देखभाल करती रही लेकिन गहरी चोट और संक्रमण के कारण आखिरकार हथिनी की जान नहीं बचाई जा सकी. वन विभाग ने मौके पर ही हथिनी का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद शव को जंगल में दफनाया गया.