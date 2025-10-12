आईईडी विस्फोट में घायल हथिनी की मौत, सारंडा में वन्य जीव संरक्षण पर गहराया संकट!
पिछले दिनों नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आकर एक जंगली हथिनी जख्मी हुई. इस हथिनी की मौत हो गयी.
चाईबासा: झारखंड के सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट की चपेट में आई घायल हथिनी की मौत हो गई है. शुक्रवार रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच हुई, जब हथिनी ने रात में फल और सब्जियां खाने के बाद दम तोड़ दिया. सुबह निगरानी टीम जब स्थल पर पहुंची तो उन्होंने हथिनी को मृत पाया.
इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर चिंता गहरा गई है. क्योंकि नक्सलियों द्वारा लगाए जा रहे विस्फोटक अब केवल सुरक्षा बलों के लिए ही नहीं, बल्कि जंगल के वन्य जीवों के लिए भी गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं.
पिछले सोमवार को आईईडी विस्फोट में हथिनी के पैर में गंभीर चोटें आई थीं और उसकी उंगलियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं. वन विभाग और गुजरात से आई वनतारा टीम ने मिलकर हथिनी का उपचार किया. उसे ट्रैंकुलाइज कर एंटीबायोटिक और पेनकिलर दवाएं दी गईं. ये टीम कई दिनों तक लगातार उसकी देखभाल करती रही लेकिन गहरी चोट और संक्रमण के कारण आखिरकार हथिनी की जान नहीं बचाई जा सकी. वन विभाग ने मौके पर ही हथिनी का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद शव को जंगल में दफनाया गया.
हमारी और वनतारा की टीम ने काफी प्रयास किया लेकिन हथिनी को नहीं बचा सके. हमारी 5-6 लोगों की टीम थी जिसमें काफी वरीय डॉक्टर शामिल थे. शनिवार रात तक हथिनी ने काफी कुछ खाया भी था. यह लगने लगा था कि हथिनी की स्थिति में सुधार हो जाएगा लेकिन शनिवार की सुबह उसने दम तोड़ दिया. -अभिरुप सिन्हा, डीएफओ, सारंडा.
अधिकारियों ने बताया कि हथिनी की मौत ने यह साफ कर दिया है कि सारंडा क्षेत्र में आईईडी विस्फोटक केवल मानव सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं. इस घटना के बाद वन विभाग और सुरक्षा एजेंसियों ने क्षेत्र में सघन तलाशी और निगरानी अभियान शुरू कर दी है.
सारंडा जंगल, जो लंबे समय से नक्सली गतिविधियों का गढ़ माना जाता है, पिछले कुछ महीनों में लगातार आईईडी विस्फोटों से दहल चुका है. इन विस्फोटों में जहां कई सुरक्षा बल के जवान शहीद या घायल हुए हैं, वहीं अब वन्यजीव भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द ही प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो सारंडा का पारिस्थितिक संतुलन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है. सरकार से मांग की जा रही है कि क्षेत्र में आईईडी निरोधक अभियान को तेज किया जाए और वन्यजीव संरक्षण उपायों को सुदृढ़ किया जाए.
