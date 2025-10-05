ETV Bharat / state

'वंदे भारत से कटकर नहीं हुई थी 4 बच्चों की मौत.. ठेकेदार ने मारा था', घायल का आरोप

क्या बोलीं मृतक की परिजन?: घायल बच्चे की मौसी सुनीता देवी ने बताया कि गांव में किसी आलोक नामक युवक ने घर पर आकर हमें बताया कि रेल हादसा हुआ है. जिसमें चार बच्चों की मौत हो गई और एक जख्मी है. इसके बाद परिवार के लोग पूर्णिया मेडिकल कॉलेज पहुंचे. सभी बच्चे मेरे ही रिश्तेदार हैं.

"21 दिनों से विशो के यहां मखाना का काम करते थे. विशो ही पटरी पर हमलोगों को मारा. ठेकेदार ने पटरी पर मारपीट की. हम बेहोश हो गए. पटरी के बगल पर जंगल में मारकर फेंक दिया हमको. 5 लोग थे हमलोग, मेला देखकर आ रहे थे."- घायल बच्चा

ठेकेदार पर लगाया हत्या का आरोप: घायल बच्चे ने बताया कि जिस ठेकेदार के पास हमलोग मखाना फोड़ी का काम करते थे, वह हमलोगों के साथ मारपीट करता था. उस दिन भी हमलोगों को मारा-पीटा गया और झाड़ी में फेंक दिया गया. हम बेहोश हो गए थे. अस्पताल में हमको होश आया है. पता नहीं कैसे पटरी पर पहुंचे.

पूर्णिया: शुक्रवार की सुबह पूर्णिया के जवनपुर में रेलवे पटरी से 4 बच्चों की लाश बरामद हुई थी, जबकि एक बच्चा घायल अवस्था में मिला था. वंदे भारत ट्रेन से कटकर इनकी मौत सामने आई थी लेकिन अब घटना में घायल बच्चे ने सनसनीखेज खुलासा किया है. उसने आरोप लगाया है कि जिस मखाना फोड़ी में वे लोग काम करते थे, उसके ठेकेदार ने हमारे साथ मारपीट की और झाड़ी में फेंक दिया था. पता नहीं कैसे हमलोग पटरी तक पहुंच गए.

पप्पू यादव ने की जांच की मांग?: स्थानीय सांसद पप्पू यादव ने भी मामले की जांच की मांग की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि बच्चों की मौत के पीछे साजिश की बू आ रही है. ऐसे लगता है कि हत्या कर शव को फेंका गया है. लिहाजा वह आईजी से निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं.

"वंदे भारत ट्रेन से पांच युवा कटे नहीं हैं, उन सभी महादलित युवाओं को साजिशन मारकर फेंक दिया गया है. जिस रूप में शव मिले हैं, उनके परिजन भी कहते हैं कि ठेकेदार उन्हें धमकी दे रहे थे. उसने ही मार कर फेंक दिया है. मैंने पूर्णिया आईजी से इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करने को कहा है."- पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया

छानबीन में जुटी पुलिस: वहीं कसबा थाना के सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि घायल बच्चे ने ठेकेदार पर जो भी आरोप लगाए हैं, उसकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

"घायल बच्चा की मानें तो ठेकेदार के द्वारा बच्चों को डेली प्रताड़ित किया जा रहा था और उसी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है. सभी बच्चों के साथ वह रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंचा, उसे याद नहीं है. पुलिस बयान लेकर जांच कर रही है और जो भी इस मामले में दोषी होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी."- राकेश कुमार, सब इंस्पेक्टर

क्या है मामला?: दरअसल 3 अक्टूबर की सुबह जिले के कसबा थानान्तर्गत जवनपुर में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से चार बच्चों की मौत हो गई थी. जबकि एक बच्चा जख्मी हो गया. मृतकों में 15 वर्षीय जिंगर कुमार, 15 वर्षीय सुंदर कुमार, 14 वर्षीय सिंटू और 14 वर्षीय रोहित है. वहीं घायल बच्चे का नाम कुलदीप. सभी बनमनखी प्रखंड के चांदपुर भंगहा के रहने वाले थे

ये भी पढ़ें: बिहार में सुबह-सुबह भीषण हादसा, वंदे भारत ट्रेन से कटे 5 लोग