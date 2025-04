ETV Bharat / state

जोधपुरी साफा: पीएम से लेकर युवाओं तक की पसंद, लुप्त होती परंपरा को सहेजने का अनूठा प्रयास - JODHPURI SAFA

साफा बांधने की कला सिखाने के लिए लगा शिविर ( ETV Bharat Jodhpur )

Published : April 5, 2025 at 6:33 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 8:21 AM IST

जोधपुर: राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहरों में जोधपुरी साफा एक ऐसी अनूठी पहचान है, जो न केवल राजस्थानी गौरव का प्रतीक है, बल्कि अब यह परंपरा से आगे बढ़कर आधुनिक युवाओं की पसंद और रोजगार का साधन भी बनता जा रहा है. जोधपुर की गलियों, उत्सवों और शादियों में सिर पर सजे रंग-बिरंगे साफे केवल सजावट नहीं, बल्कि आत्मगौरव, भावनाओं और संस्कृति का प्रतीक होते हैं. साफे, पाग और पगड़ियों की यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसे बनाए रखने के लिए शहर में आज कई प्रयास किए जा रहे हैं. जोधपुरी मारवाड़ी साफा की खास बात यह है कि इसकी लोकप्रियता केवल स्थानीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं है. यह राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुका है. इसकी एक बड़ी मिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे विशेष अवसरों पर जोधपुरी साफा पहनते हैं. इससे साफा पहनने की इस कला को एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिल चुकी है. इसके बावजूद, आज की युवा पीढ़ी साफा पहनने की परंपरा को तो पसंद करती है, लेकिन इसे बांधने की पारंपरिक कला से दूर होती जा रही है. अधिकतर युवा बाजार से बंधे-बंधाए साफे खरीद कर सीधे पहनना पसंद करते हैं, जबकि पारंपरिक साफा बांधने की तकनीक सीखने में उनकी दिलचस्पी कम हो गई है. जोधपुर में सिखा रहे साफा बांधना. (ETV Bharat Jodhpur) इसे भी पढ़ें- जोधपुर संस्कृति की शान है 'साफा', बस दो मिनट में सज जाता है सिर पर, हर कोई ले रहा ट्रेनिंग - Jodhpuri Safa Training परंपरा को सहेजने की कोशिश: इसी कमी को पूरा करने और परंपरा को संजोए रखने के लिए जोधपुर में कुछ लोग इस कला के प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं. साफा विशेषज्ञ चंदन सिंह उनमें से एक हैं, जो राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र की साफा, पगड़ी और पाग की शैली में पारंगत हैं. वे प्रदर्शनी, कार्यशालाओं और व्यक्तिगत प्रशिक्षण के माध्यम से इस लोककला को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं. चंदन सिंह का मानना है कि यह समय की मांग है कि युवा साफा बांधना सीखें और इसे केवल परिधान नहीं, बल्कि पहचान के रूप में स्वीकार करें. वे कहते हैं, "हम उस अंतिम पीढ़ी के लोग हैं जो परंपरागत साफा पहनते हैं. आने वाले समय में यह परंपरा अगर नहीं सिखाई गई, तो शायद इतिहास बनकर रह जाएगी."

