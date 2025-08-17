कोरिया: जिले में आवारा मवेशियों की समस्या का अनोखा समाधान गांव वालों ने ही निकाला है. एक तरफ हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री तक इस समस्या को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं. वहीं, जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से लगे ग्राम पंचायत भाड़ी ने सरकारी भूमि पर “हमर गोठान” का निर्माण कराया है. इससे 250 से ज्यादा घुमंतू गायों को वहां सुरक्षित स्थान मिला है.

पहले जानिए इस गोठान की विशेषताएं

गोठान को चारों ओर से फेंसिंग कर सुरक्षित किया गया है.

पानी की टंकियां, चारे की नांद और हरे चारे की व्यवस्था की गई है.

पशुओं की देखभाल और इलाज के लिए पशु विभाग का सहयोग भी मिल रहा है.

प्रेरणादायक पहल की सराहना: ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्राम पंचायत भाड़ी की इस कोशिश की सराहना करते हुए इसे पूरे जिले के लिए प्रेरणादायक बताया है. वहीं पशु विभाग से मिल रही मदद से गायों को उचित देखरेख और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हो रही हैं.

खुद के खर्च पर बनाया 'हमर गोठान', पेश की मिसाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम लोगों ने पूरे गांव की मदद से भाड़ी में गोठान बनाया है. सड़कों पर भटक रही गायों की समस्या का समाधान करने के लिए यह पहल की है.- सरपंच शिवबालक

हम लोगों ने सभी आवारा घूम रहे जानवरों को एकत्रित किया और गोठान तैयार किया है, इनके खाने-पीने की व्यवस्था की है. साथ ही इनका ध्यान रखने के लिए 2 लड़के रखे गए हैं- उपसरपंच संगीता सिंह चौहान

आवारा मवेशियों के लिए कोरिया के गांव की पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गोठान के लाभ जानिए

सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है.

बेसहारा मवेशियों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा.

गायों की देखभाल और इलाज के लिए पशु विभाग का सहयोग मिलेगा.

भविष्य के लिए भी योजना: ग्राम पंचायत भाड़ी गोठान के लिए भविष्य में और भी योजनाएं बनाने की तैयारी कर रही है. जिससे गोठान की सुविधाएं और भी बढ़ाई जा सकें. गोठान को और मजबूत बनाना, संसाधन जुटाना जैसे लक्ष्य हैं. साथ ही पंचायत ने सभी से अपील की है कि वे गोठान के निर्माण में सहयोग करें और गोठान की सुविधाओं का लाभ भी उठाएं.

खुद के खर्च पर बनाया 'हमर गोठान', पेश की मिसाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आवारा कुत्ते, गाय समेत बाकी मवेशी जहां देशभर में चिंता का विषय बने हैं. ऐसे में गोठान का निर्माण ग्राम पंचायत की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न केवल गायों की समस्या का समाधान करेगी, बल्कि ग्रामीणों को भी लाभ पहुंचाएगी.