मॉक ड्रिल: 15 मौत और 25 घायल की सूचना पर हड़कंप, सच्चाई जानकर मिली राहत - CHURU ACCIDENT MOCK DRILL

चूरू में स्टेट हाइवे हादसे की सूचना पर प्रशासन एक्टिव हुआ. कलेक्टर अभिषेक सुराना और एसपी जय यादव ने मॉक ड्रिल कर रिस्पॉन्स टाइम जांचा.

चूरू में मॉक ड्रिल
मौके पर मौजूद अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
Published : August 20, 2025 at 7:58 PM IST

चूरू: जिला प्रशासन में उस समय हड़कंप मच गया जब स्टेट हाइवे पर भालेरी-तारानगर तिराहे पर भीषण सड़क हादसे की सूचना मिली. सूचना में 15 मौत और 25 जनों के घायल होने की बात कही गई थी. कलेक्टर अभिषेक सुराना ने बताया कि इस संदेश पर पूरे प्रशासनिक अमले को एक्टिव किया गया और तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए.

मॉक ड्रिल में दिखाई तत्परता: कलेक्टर अभिषेक सुराना ने कहा कि हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे विभागों के रिस्पॉन्स टाइम को चेक करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. हादसे की सूचना पर शहर से दमकल और 108 एम्बुलेंस तेज सायरन के साथ मौके पर पहुंची. कलेक्टर ने बताया कि पिछले 6 माह पहले की गयी मॉक ड्रिल की तुलना में इस बार बड़ा सुधार देखा गया. पहले एम्बुलेंस 40-45 मिनट में पहुंचती थी, जबकि अब सूचना के केवल 10 मिनट बाद ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई.

अस्पताल और पुलिस अलर्ट पर: हादसे की सूचना पर जिला अस्पताल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया. आपातकालीन वार्ड में स्टाफ और संसाधनों का बैकअप तैयार किया गया. एसपी जय यादव ने बताया कि मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस और विभागों का आपसी तालमेल जांचा गया. उन्होंने कहा कि बड़े हादसे में सबसे अहम यही होता है कि घायलों को कितनी जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए और उनकी जान बचाई जा सके. इस मॉक ड्रिल से एम्बुलेंस और पुलिस की प्रतिक्रिया समय पहले से अधिक बेहतर पाया गया.

