ट्रेन में सांप..सुनते ही मचा हड़कंप, डेढ़ घंटे तक गयाजी रेलवे स्टेशन पर रूकी रही महाबोधि एक्सप्रेस

गयाजी-दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन में सांप की सूचना से हड़कंप मच गया. इस कारण डेढ़ घंटे लेट से ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई.

Snake In Mahabodhi Express
महाबोधि एक्सप्रेस में सांप (indiarailinfo.com)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 12, 2025 at 5:55 PM IST

3 Min Read
गयाजी: बिहार के गयाजी से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन सांप के कारण डेढ़ घंटे लेट से रवाना हुई. ऐसी कोंच में सांप के होने की सूचना के बाद गयाजी रेलवे स्टेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गई थी. सूचना मिलने के बाद तत्काल कर्मचारियों की एक टीम रेस्क्यू में लग गयी. वाशिंग पिट लाइन के पास मौजूद कर्मचारी घंटों सांप की तलाश में लगे रहे.

2 घंटे तक तलाशी: मामला गयाजी से दिल्ली को जाने वाली 12397 महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन का है. ऐसी-3 में सांप की सूचना मिली थी. इसके बाद रेलवे स्टेशन पदाधिकारी पहुंचे. कोच में सांप की तलाश शुरू करायी. लगभग 2 घंटे से अधिक सांप की तलाश की गयी. घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी सांप नहीं पकड़ा जा सका.

Snake In Mahabodhi Express
गयाजी स्टेशन पर खड़ी ट्रेन (ETV Bharat)

पूरे कोच में फॉगिंग: इसके बाद कहा जाने लगा कि शायद की सांप होने की अफवाह हो, हालांकि सावधानी के तौर पर पूरे कोच में फॉगिंग कराई गई. तब भी जब सांप का पता नहीं चल सका तो रेलवे प्रशासन ने तय किया की खतरा मोल लेना ठीक नहीं है. ऐसे में खतरे से बचने के लिए उस कोच को ट्रेन से अलग किया गया. उसकी जगह पर दूसरा कोच जोड़ा गया है.

अफवाह हो सकती है: गया रेलवे स्टेशन प्रबंधक विनोद कुमार ने बताया कि कोच बदले जाने के कारण महाबोधि एक्सप्रेस 12397 अप के खुलने का नए सिरे से समय निर्धारित किया गया था. ट्रेन अपने 1 घंटे 20 मिनट की देरी से दोपहर 3:20 बजे के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी. ट्रेन का खुलने का समय 2:00 बजे का था.

"सांप होने की सूचना कानपुर से एक ट्वीट के माध्यम से रेलवे को मिली थी, जिसके बाद एहतियात के रूप में कोच को अलग कर दूसरा कोच लगाया गया. पूरे ट्रेन में फॉकिंग कराई गई है. लोग बिना भय के सफर कर रहे हैं." -विनोद कुमार, प्रबंधक, गयाजी रेलवे स्टेशन

Snake In Mahabodhi Express
गयाजी स्टेशन (ETV Bharat)

दिल्ली से आते समय मिली थी सूचना: असल में रेलवे अधिकारियों को एक ट्वीट के माध्यम से सूचना मिली थी के कानपुर स्टेशन के पास चलती ट्रेन में ऐसी 3 कोच में सांप देखा गया है. रास्ते में ही सांप खुफिया ढंग से तलाश शुरू की गई थी, लेकिन तब भी सांप नहीं मिला जिसके बाद जब ट्रेन रविवार को गया रेलवे स्टेशन पर पहुंची तभी इसकी जांच शुरू कर दी गई.

नहीं मिला सांप: वाशिंग पिट लाइन इंचार्ज ने तुरंत स्टेशन अधीक्षक को उसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे. उन की मौजूदगी में कोच को अलग कर घंटों जांच कराई गई थी लेकिन सांप नहीं मिला.

