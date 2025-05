ETV Bharat / state

आंत को सड़ा देने वाली खतरनाक बीमारी से सावधान, बच्चों में भी बढ़ रहा खतरा, जानें क्या है IBD और इसके लक्षण-बचाव - INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

Inflammatory Bowel Disease ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 20, 2025 at 12:36 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 1:04 PM IST 5 Min Read

चंडीगढ़: IBD यानी इंफ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम आंतों में होने वाली एक गंभीर बीमारी मानी जाती है. इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए हर साल 19 मई को वर्ल्ड आईबीडी डे मनाया जाता है. चिकित्सक बताते हैं, कि आईबीडी का कोई इलाज नहीं है. इसलिए इसे मैनेज करना जरूरी है. ईटीवी भारत की टीम ने इस विषय में अधिक जानकारी के लिए चंडीगढ़ पीजीआई के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर हेड साधना लाल और डॉ. केशव से खास बातचीत की. ऐसा नहीं है कि यह बीमारी आम है, लेकिन इस बीमारी के मरीज लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. यह बीमारी बच्चों में ज्यादातर देखी जाती है. पीजीआई के पीडियाट्रिक केंद्र की ओर से बच्चों में होने वाली इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम को लेकर एक विशेष चर्चा रखी गई. जहां पर इस बीमारी के लक्षण और इसे नए तरीकों से किस तरह ठीक किया जा रहा है, इस पर चर्चा की गई है. रोजाना बढ़ रही मरीजों की संख्या (Etv Bharat) रोजाना बढ़ रही मरीजों की संख्या: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान पीडियाट्रिक सेंटर हेड साधना लाल ने बताया कि आज से 5 साल पहले की बात की जाए, तो पीजीआई के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर आईबीडी से ग्रस्त सालाना तौर पर 7-8 मरीज देखे जाते थे. लेकिन अब रोजाना 6-7 मरीज इस समस्या को लेकर पीजीआई पहुंच रहे हैं. इस समय सीवियर इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज के 25 मरीज भर्ती है. जिनकी देख-रेख हमारी 8 डॉक्टरों की टीम कर रही है. क्या होती है IBD: यह बीमारी आंतों में होने वाले जख्मों से उभरती है. जिससे आंतों में अचानक दर्द उठता है. वहीं, पेट में डायरिया जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं. इस बीमारी के रहने से बच्चे का वजन लगातार कम होता रहता है. खान-पान का पाचन सही से नहीं हो पाता. वर्ल्ड आईबीडी डे से लोगों को कर रहे जागरूक (Etv Bharat)

Last Updated : May 20, 2025 at 1:04 PM IST