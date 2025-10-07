ETV Bharat / state

कांग्रेस का देवघर जिला अध्यक्ष का चयन बना ‘अंतरकलह पुराण’, कोई खामोश तो कोई खफा!

देवघर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के चयन के बाद से पार्टी का अंतर्कलह सामने आने लगा है.

Infighting erupts over selection of new Congress district president in Deoghar
कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 7, 2025 at 12:12 AM IST

देवघर: झारखंड कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद जहां कई जिलों में असंतोष की लहर उठी है. वहीं संथाल की राजनीतिक भूमि देवघर में तो हालात 'सियासी रस्साकशी' का रूप ले चुकी है. जिला में मुकुंद दास के नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करते ही पार्टी के भीतर मौन विद्रोह की बू आने लगी है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने इस विवाद पर जब मीडिया से सवाल सुनें. उन्होंने बड़ी सधी हुई जुबान में कहा मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं. लेकिन पत्रकारों ने जब यह पूछा कि क्या चयन प्रक्रिया निष्पक्ष रही. इस पर उन्होंने मुस्कराहट में ही जवाब टाल दिया.

दूसरी ओर, पूर्व जिलाध्यक्ष के समर्थक मानते हैं कि मुकुंद दास की ताजपोशी कांग्रेस आलाकमान का सोच-समझकर लिया गया निर्णय है. उनका तर्क है कि जो लोग संगठन में अनुशासन से अधिक व्यक्तिगत आकांक्षा को तरजीह देते हैं, वही इस फैसले से असंतुष्ट हैं. वहीं कुछ कार्यकर्ता ऑफ कैमरा फुसफुसाते नजर आए ये चुनाव निष्पक्ष नहीं, निर्देशित था. दिल्ली की मर्जी चली, देवघर की नहीं.

वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के चयन पर पूर्व जिलाध्यक्ष से जब ईटीवी भारत की बातचीत हुई. उन्होंने भी कैमरे के सामने इस अंतर्कलह को महज अफवाह करार दिया. लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े भी कर रहे हैं.

देवघर कांग्रेस में फिलहाल माहौल सद्भावना से अधिक संघर्षभावना का प्रतीक बन चुका है. एक तरफ गुटीय राजनीति का धुआं उठ रहा है. दूसरी ओर आलाकमान इस आग को अनुशासन का इत्र छिड़ककर शांत दिखाने की कोशिश में है. कुछ कार्यकर्ताओं के आक्रोश कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि देवघर कांग्रेस में अब बात सिर्फ अध्यक्ष की नहीं, बल्कि असंतोष की आहट बढ़ रही है. नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजनीतिक बाग़ में अब गुलाबों के साथ कुछ ‘कांटे भी खिल गए हैं.

कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्तिNEW CONGRESS DISTRICT PRESIDENTINTERNAL CONFLICT WITHIN PARTYDEOGHARCONGRESS DISTRICT PRESIDENT

