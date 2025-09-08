ETV Bharat / state

सिवान में कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हत्या, दहशत से दुकानदारों ने फटा-फट बंद की दुकानें

सिवान : बिहार के सिवान में सोमवार की शाम अपराधियों ने कुख्यात अपराधी दिनेश लाल यादव उर्फ लाली यादव की गोली मारकर हत्या कर दी. यह वारदात चैनपुर बाजार के मंदिर के पास हुई, जो चैनपुर थाना क्षेत्र से महज 50 मीटर की दूरी पर है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और बाजार में अफरा-तफरी मच गई.

सिवान में हत्या से दहशत : पुलिस के अनुसार लाली यादव मंदिर के पास मौजूद था, तभी दो बाइक पर सवार चार अपराधी आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल : खबर लिखे जाने तक मृतक का शव घटनास्थल पर ही पड़ा था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. वहीं मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है.

दहशत से दुकानदारों ने बंद की दुकानें : चैनपुर बाजार में गोलीबारी की खबर फैलते ही दुकानदारों ने तुरंत अपनी-अपनी दुकानें बंद कर दीं और मौके से चले गए. बाजार पूरी तरह से वीरान हो गया. कुछ समाजसेवी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाने में लगे रहे.

सड़क जाम और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी : हत्या से आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया.