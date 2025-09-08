सिवान में कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हत्या, दहशत से दुकानदारों ने फटा-फट बंद की दुकानें
सिवान के चैनपुर बाजार में कुख्यात लाली यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जिसके बाद बाजार बंद हो गया और दहशत फैल गई-
Published : September 8, 2025 at 9:22 PM IST
सिवान : बिहार के सिवान में सोमवार की शाम अपराधियों ने कुख्यात अपराधी दिनेश लाल यादव उर्फ लाली यादव की गोली मारकर हत्या कर दी. यह वारदात चैनपुर बाजार के मंदिर के पास हुई, जो चैनपुर थाना क्षेत्र से महज 50 मीटर की दूरी पर है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और बाजार में अफरा-तफरी मच गई.
सिवान में हत्या से दहशत : पुलिस के अनुसार लाली यादव मंदिर के पास मौजूद था, तभी दो बाइक पर सवार चार अपराधी आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल : खबर लिखे जाने तक मृतक का शव घटनास्थल पर ही पड़ा था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. वहीं मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है.
दहशत से दुकानदारों ने बंद की दुकानें : चैनपुर बाजार में गोलीबारी की खबर फैलते ही दुकानदारों ने तुरंत अपनी-अपनी दुकानें बंद कर दीं और मौके से चले गए. बाजार पूरी तरह से वीरान हो गया. कुछ समाजसेवी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाने में लगे रहे.
सड़क जाम और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी : हत्या से आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया.
एसपी ने दिए जांच के आदेश : सिवान एसपी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि ''चैनपुर में गोली मारकर हत्या की सूचना मिली है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी.''
इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल : इस वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई हत्या से लोगों में डर और गुस्सा दोनों है. पुलिस ने अपराधियों की तलाश तेज कर दी है और स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है.
पुलिस ने कहा- जल्द होगा खुलासा : पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा. अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की जा रही है.
ये भी पढ़ें-