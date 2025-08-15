रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में नई अनाज मंडी में स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य पर्यावरण वन मंत्री राव नरवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर ध्वजारोहण किया. मार्च पास्ट का निरीक्षण करते हुए परेड की सलामी ली. राव नरवीर सिंह ने स्कूली बच्चों के गिफ्ट के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की.

बीजेपी की जीत पर बोले मंत्री: कैबिनेट मंत्री आरती राव ने कहा था कि दक्षिण हरियाणा के लोगों ने हवा बनाई. तब तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी. इस बयान पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार पिछले कामकाज के बूते बनी है. उचित प्रतिनिधित्व ने दक्षिण हरियाणा की हर उम्मीद को पूरा किया. 2024 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने जबरदस्त कमाल किया और राज्य में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई.

बीजेपी की जीत पर बोले मंत्री (Etv Bharat)

जमीन मिलते ही होगी IMT बनाने की शुरुआत: वहीं, विपक्ष के वोट चोरी वाले बयान पर कहा कि हारने वाला हर इसी तरह के आक्षेप लगाता है. लेकिन इसका फैसला न्यायालय करेगा. इसके अलावा, रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की बदहाली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के पीए रहे अभिमन्यु राव के बयान पर कहा कि नागरिक अस्पताल की बदहाली को सरकार जल्द दूर करेगी. रेवाड़ी में आईएमटी बनाने के सवाल पर कहा कि मेरा सपना था कि रेवाड़ी में भी आईएमटी बने. किसानों से जमीन मिलते ही IMT बनाने की शुरुआत कर देंगे.

