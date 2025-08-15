ETV Bharat / state

रेवाड़ी में मंत्री राव नरबीर ने किया ध्वजारोहण, बोले- 'जमीन मिलते ही जिले में बनेगी IMT', जानें चुनाव में जीत पर क्या बोले - RAO NARBIR ON REWARI IMT

रेवाड़ी में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने ध्वजारोहण किया. इस दौरान उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही है. खबर में विस्तार से जानें.

रेवाड़ी में मंत्री राव नरबीर ने किया ध्वजारोहण
रेवाड़ी में मंत्री राव नरबीर ने किया ध्वजारोहण (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 15, 2025 at 1:58 PM IST

2 Min Read

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में नई अनाज मंडी में स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य पर्यावरण वन मंत्री राव नरवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर ध्वजारोहण किया. मार्च पास्ट का निरीक्षण करते हुए परेड की सलामी ली. राव नरवीर सिंह ने स्कूली बच्चों के गिफ्ट के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की.

बीजेपी की जीत पर बोले मंत्री: कैबिनेट मंत्री आरती राव ने कहा था कि दक्षिण हरियाणा के लोगों ने हवा बनाई. तब तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी. इस बयान पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार पिछले कामकाज के बूते बनी है. उचित प्रतिनिधित्व ने दक्षिण हरियाणा की हर उम्मीद को पूरा किया. 2024 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने जबरदस्त कमाल किया और राज्य में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई.

बीजेपी की जीत पर बोले मंत्री (Etv Bharat)

जमीन मिलते ही होगी IMT बनाने की शुरुआत: वहीं, विपक्ष के वोट चोरी वाले बयान पर कहा कि हारने वाला हर इसी तरह के आक्षेप लगाता है. लेकिन इसका फैसला न्यायालय करेगा. इसके अलावा, रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की बदहाली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के पीए रहे अभिमन्यु राव के बयान पर कहा कि नागरिक अस्पताल की बदहाली को सरकार जल्द दूर करेगी. रेवाड़ी में आईएमटी बनाने के सवाल पर कहा कि मेरा सपना था कि रेवाड़ी में भी आईएमटी बने. किसानों से जमीन मिलते ही IMT बनाने की शुरुआत कर देंगे.

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर रॉबर्ट वाड्रा बोले - "चुनाव आयोग दबाव में, नहीं दे रहा जवाब"

ये भी पढ़ें: हरियाणा में कांग्रेस MLA को मिली धमकी, जस्सी पेटवाड़ बोले- 'धमकी देने वाला दिग्विजय चौटाला का है साथी'

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में नई अनाज मंडी में स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य पर्यावरण वन मंत्री राव नरवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर ध्वजारोहण किया. मार्च पास्ट का निरीक्षण करते हुए परेड की सलामी ली. राव नरवीर सिंह ने स्कूली बच्चों के गिफ्ट के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की.

बीजेपी की जीत पर बोले मंत्री: कैबिनेट मंत्री आरती राव ने कहा था कि दक्षिण हरियाणा के लोगों ने हवा बनाई. तब तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी. इस बयान पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार पिछले कामकाज के बूते बनी है. उचित प्रतिनिधित्व ने दक्षिण हरियाणा की हर उम्मीद को पूरा किया. 2024 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने जबरदस्त कमाल किया और राज्य में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई.

बीजेपी की जीत पर बोले मंत्री (Etv Bharat)

जमीन मिलते ही होगी IMT बनाने की शुरुआत: वहीं, विपक्ष के वोट चोरी वाले बयान पर कहा कि हारने वाला हर इसी तरह के आक्षेप लगाता है. लेकिन इसका फैसला न्यायालय करेगा. इसके अलावा, रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की बदहाली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के पीए रहे अभिमन्यु राव के बयान पर कहा कि नागरिक अस्पताल की बदहाली को सरकार जल्द दूर करेगी. रेवाड़ी में आईएमटी बनाने के सवाल पर कहा कि मेरा सपना था कि रेवाड़ी में भी आईएमटी बने. किसानों से जमीन मिलते ही IMT बनाने की शुरुआत कर देंगे.

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर रॉबर्ट वाड्रा बोले - "चुनाव आयोग दबाव में, नहीं दे रहा जवाब"

ये भी पढ़ें: हरियाणा में कांग्रेस MLA को मिली धमकी, जस्सी पेटवाड़ बोले- 'धमकी देने वाला दिग्विजय चौटाला का है साथी'

For All Latest Updates

TAGGED:

RAO NARBIR HOISTED FLAG IN REWARIरेवाड़ी आईएमटीराव नरबीरREWARI IMTRAO NARBIR ON REWARI IMT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.