गहलोत पर राज्यवर्धन का पलटवार, कहा-कांग्रेस राज में अटकती थी फाइलें, अब दौड़ता है विकास

उद्योग मंत्री ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने 7 लाख करोड़ निवेश से औद्योगिक क्रांति की नींव रखी और राज्य की पहचान बदल दी.

Ashok Gehlot and Rajyavardhan Singh Rathore
अशोक गहलोत और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 8:34 AM IST

3 Min Read
जयपुर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे के बाद प्रदेश में राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान हुए MOU को लेकर सियासत गरमा गई. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राइजिंग राजस्थान समिट के एमओयू को लेकर शाह को घेरा. गहलोत ने 7 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतरने के सबूत मांगे तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जवाब देने उतरे. राठौड़ ने सोमवार को पूर्व सीएम गहलोत की सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट का जवाब X के जरिए ही दिया. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के दौर में फाइलें अटकती थीं, अब विकास दौड़ता है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान निवेश का नया गढ़ बन रहा है. 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश नई औद्योगिक क्रांति की नींव रख भाजपा सरकार ने राज्य की पहचान बदल दी.

निवेशक भटकते थे: उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने विकास की गति को नई दिशा दी. आज राजस्थान निवेश का नया गढ़ है. कांग्रेस सरकार के दौर में फाइलें अटकती थीं, निवेशक भटकते थे और उद्योग प्रदेश की सीमाएं लांघ जाते थे. भाजपा सरकार के पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल माहौल के कारण मात्र कुछ महीनों में 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है. यह दावा नहीं, बल्कि जमीनी सच है. पूर्ववर्ती सरकार पांच वर्षों में बड़े निवेश लाने में असफल रही, जबकि वर्तमान सरकार ने 22 महीनों में ही रिकॉर्ड प्रगति दर्ज कराई है.

पढ़ें:नेता प्रतिपक्ष बोले-प्रदेश में क्राइम रेट तिगुनी, अमित शाह के दावे पर जूली और गहलोत का पलटवार

कांग्रेस के लिए विकास राजनीति का मुद्दा: राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उद्योग सिर्फ कागजों पर थे. अब धरातल पर हैं. कांग्रेस के लिए विकास राजनीति का मुद्दा था. हमारे लिए जनता का अधिकार है. राज्यवर्धन ने कहा कि प्रदेश ने अब तक 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए. इससे उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. इसी अवधि में 91 हजार सरकारी नौकरियां और 1.54 लाख निजी रोजगार अवसर सृजित किए. हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है. कांग्रेस सवाल बनाती है, भाजपा समाधान देती है. कर्नल राज्यवर्धन ने बताया कि मुख्यमंत्री स्तर से लेकर विभागीय स्तर तक निवेश प्रस्तावों की लगातार समीक्षा हो रही है. हर समझौते की जानकारी सार्वजनिक की जा रही है. इसी पारदर्शी व्यवस्था के चलते राजस्थान Ease of Doing Business में नई ऊंचाइयां छू रहा है.

